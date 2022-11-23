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Siyaset Gelecek Partili isimden Kılıçdaroğlu'na şok! Bay Kemal, neye uğradığını şaşıracak
Siyaset

Gelecek Partili isimden Kılıçdaroğlu'na şok! Bay Kemal, neye uğradığını şaşıracak

İYİ Partili Ali Ağıralioğlu'ndan sonra Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci de Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanma olasılığının düşük olduğunu söyleyerek "altılı masa"nın altına bombayı koydu.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 10:38:00 -
Gelecek Partili isimden Kılıçdaroğlu'na şok! Bay Kemal, neye uğradığını şaşıracak

 

 

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı KARAR TV'nin Bi' Karar Ver programında Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un konuğu Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci oldu.

İYİ Partili Ali Ağıralioğlu'ndan sonra Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temurci de Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanma olasılığının düşük olduğunu söyledi.  
Temurci, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önünde kazanamama riski olduğunu düşünüyorum" diyerek "altılı masa"nın altına bombayı koydu.

 

 

 

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Yorumlar

DRSNN

15 TEMMUZDA REİSİN YANINDA BU ADAM VARDI OZAMAN BEN BUNDAN ŞÜPELENMİŞTİM YANILMAMIŞIM YERİNİ BULDU DILLO

Mehmet Ali BICER

ARTIK ZUBUK KEMAL 6 LI MASANIN RESMEN ISTENMIYECEK ADAMI ILAN EDILDI
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