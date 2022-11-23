Gelecek Partili isimden Kılıçdaroğlu'na şok! Bay Kemal, neye uğradığını şaşıracak
İYİ Partili Ali Ağıralioğlu'ndan sonra Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci de Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanma olasılığının düşük olduğunu söyleyerek "altılı masa"nın altına bombayı koydu.
Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı KARAR TV'nin Bi' Karar Ver programında Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un konuğu Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci oldu.
İYİ Partili Ali Ağıralioğlu'ndan sonra Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temurci de Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanma olasılığının düşük olduğunu söyledi.
Temurci, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önünde kazanamama riski olduğunu düşünüyorum" diyerek "altılı masa"nın altına bombayı koydu.