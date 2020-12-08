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Siyaset Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'ün evine saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Siyaset

Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'ün evine saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün evine yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili açıklama yapan Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin av tüfeğiyle birlikte gözaltına alındığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 21:56:00 - 2020-12-08 21:59:12
Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'ün evine saldırıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan evine av tüfeğiyle yapılan saldırıyla ilgili bir kişinin olayda kullanılan av tüfeğiyle birlikte gözaltına alındığını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi’nde Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün’ün evine silahlı saldırı gerçekleşti. S.A. isimli şüpheli, pompalı tüfek ile Üstün’ün evine birkaç el ateş etti. Saldırıda evin camlarının bir kısmı kırıldı. Ayhan Sefer Üstün ve ailesinin Ankara’da olması olası bir facianın önüne geçerken saldırgan S.A. ise olay sonrasında kendisini ihbar etti.

Cumhuriyet Başsavcılığından saldırıya ilişkin açıklama

Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan S.A.’nın çeşitli suçlardan kaydı bulduğu öğrenilirken konuyla alakalı Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Sakarya ili, Adapazarı ilçesinde, 8 Aralık 2020 günü Ayhan Sefer Üstün’e ait boş eve, silahla ateş edildiği ihbarı üzerine, derhal soruşturma başlatılmıştır. Eylemi gerçekleştirdiği değerlendirilen şüpheli S.A., olayda kullanılan av tüfeği ile birlikte gözaltına alınmıştır. Olay, bütün yönleriyle ve hassasiyetiyle değerlendirilmekte olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir” denildi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı

Aktüel

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı

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