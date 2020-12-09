  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'ün evine saldıran şahıs tutuklandı
Siyaset

Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'ün evine saldıran şahıs tutuklandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine yönelik av tüfeği ile saldırı gerçekleştiren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:07:00 -
Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün'ün evine saldıran şahıs tutuklandı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Üstün'ün Adapazarı ilçesindeki evine dün tüfekle ateş açtıktan sonra polisi arayarak kendisini ihbar etmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Saldırgan tutuklandı

Şüpheli S.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

S.A'nın başka suçlardan da kaydı olduğu bildirilmişti. Saldırı sırasında Üstün ve ailesinin evde olmadığı öğrenilirken, evin giriş katındaki verandanın camları kırılmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Ceyhan'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması!
Sağlık

Mehmet Ceyhan'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması! "Devletin getirdiği aşı..."

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı Türkiye’ye geldiğinde kendisinin de aşı olacağını belirterek, “Hiç şüph..
ABD'den Türkiye’ye yaptırım kararı!
Dünya

ABD'den Türkiye’ye yaptırım kararı!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, içerisinde Türkiye'ye yaptırım içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarı..
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kardeşi Kim Yo-Jong'dan olay tehdit
Dünya

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kardeşi Kim Yo-Jong'dan olay tehdit

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un kardeşi Kim Yo-Jong, Güney Kore çok sert bir tehditte bulundu. Güney Kore'den gelen koronavirüs vaka iddias..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay