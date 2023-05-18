Gelecek Partili Abdullah Güzeldülger'den oy itirafı

Yaptığı değerlendirmede 2023 Genel Seçimleri'nde Millet İttifakı'nın aldığı yaklaşık yüzde 35 oyun beklentilerin altında kaldığını ifade eden Güzeldülger; ittifak içindeki muhafazakar partilerin konumu ve Sinan Oğan'ın ikinci turdaki olası etkileri üzerine yorumda bulundu.

"Oğan'ın oyları AK Parti'ye tepki"

Seçimde aldığı yüzde 5 oyla beklentilerin üzerine çıkan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda hangi ittifakı destekleyeceği hakkındaki görüşlerini paylaşan Güzeldülger, "Sinan Oğan'a verilen oylar; AK Parti'ye tepki oyları. Cumhurbaşkanına ve Oğan'a verilen oyları birlikte değerlendirdiğimizde yüzde 50'nin üzerinde bir oran söz konusu" diye konuştu.

Abdullah Güzeldülger'in Haberler.com stüdyosunda GYY Av. Bedia Teymur ve Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladığı röportajdan öne çıkanlar şöyle oldu:

"Oylarımız beklentilerimizin biraz altında. Bizi mutlu eden bir sonuçla karşı karşıya değiliz. Seçim öncesi anket şirketlerinin yaptığı değerlendirmelerde Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın ipi önde göğüsleyeceğine dair yaygın bir kanaat vardı ama sahada bunun pratiğine indiğimizde nefes kesen ve başa baş geçen bir seçim mücadelesi oldu.

İktidar, devletin bütün gücünü ve kendi medya aygıtlarını da kullanarak bu noktada beklediğimiz sonuçları elde etmemizi engelledi. Tabii ki bitmiş bir durum söz konusu değil. Dünyada da birinci turda geride kalan adayın ikinci turda ipi göğüslediğine dair örnekler mevcut.

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Sinan Oğan'ı nerede konumlandıracağınız önemli. Sinan Oğan'a verilen oylar da AK Parti'ye tepki. Cumhurbaşkanını onaylamayan oylar. Cumhurbaşkanına ve Sinan Oğan'a verilen oyları birlikte değerlendirdiğimizde yüzde 50'nin üstünde bir oran söz konusu.

"AK Parti'de oy kaybının daha fazla olmasını bekliyorduk"

AK Parti yüzde 7'ye yakın bir oy kaybetmiş. Bu kadar yolsuzluk, yoksulluk, ekonomik kriz, işsizlik ve yasakların olduğu ortamda biz Millet İttifakı olarak burada oy kaybının yüzde 13-15'lere yakın olmasını bekliyorduk. Özellikle deprem bölgesinden ciddi bir oy kaybı bekliyorduk.

CHP'de 3 puanlık bir artış var. Gelecek, DEVA, SP ve DP'nin bu 3 puanlık artış içerisinde daha çok katkı vermesi sorgulanıyor. Bu noktadaki eleştirileri haksız bulma durumumuz yok. Bizim de beklentilerimizin altında görünüyor.

Ahmet Davutoğlu, muhafazakar sağ seçmenin oylarının akacağı bir mecra oluşturabilmek için ittifak içerisinde bir sağ ittifak oluşturmak için bir gayret sarf etti. Hem SP hem DEVA hem de İYİP nezdinde bu yaklaşımı denedi. Fakat Ali Babacan ve DEVA bunu kendi genel idare kurullarına götürdüklerini ve 21'de 21 oyla reddedildiklerini söyledi.

Bu bizim açımızdan talihsiz bir açıklamaydı. Anadolu'da bizi sıkıntıya sokacağını düşündük. Cami cemaati diye tabir ettiğimiz ve yıllarca CHP'ye oy vermemiş bir kitleye Kılıçdaroğlu'na oy verme noktasında bir zorluk yaşayacağımızı görüyorduk. DEVA Partisi'nin tutumu bu ittifakın oluşturulmasının önüne geçti.

"İttifak çabamızda DEVA'nın tutumu belirleyici oldu"

Aynı teklifi Temel Karamollaoğlu'na ilk kez götürdüğümüzde kabul görmedi, gerek olmadığını düşündü. Temel Bey de sahadaki direnci gördüğü zaman ikinci teklifi götürdüğümüzde sıcak baktı. SP bayrağı altında girmeye biz onay verdiğimiz halde DEVA kendi logosuyla girmek için diretti. İkinci denemede de DEVA'nın tutumu belirleyici oldu ve bu ittifakın ortaya çıkması maalesef mümkün olmadı. İttifakı kurabilseydik sonuçlar mutlaka farklı olurdu."

Kaynak: Haberler.com