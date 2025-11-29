Gelecek nesillere yeşil hediye! Orzax Elazığ’da orman kurdu

Orzax, doğaya katkı sağlamak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Elazığ’da 10 bin fidanlık bir “Orzax Hatıra Ormanı” projesini hayata geçirdi. OGEM Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle Elazığ Karakoçan, Kulubaba mevkiinde oluşturulan alanda gerçekleştirilen fidan dikim törenine Elazığ Karakoçan Belediye Başkanı Cafer Oğur, Elazığ Karakoçan Belediye Eş Başkanı Eda Durmuş, Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu ve Orzax yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu, doğaya değer katan projelerin markanın sürdürülebilirlik yaklaşımında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: Orzax olarak sürdürülebilirliği yalnızca bir hedef değil, kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve toplumsal faydayı artırmak en temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Orzax Hatıra Ormanı Projesi hem çevresel duyarlılığımızın hem de uzun vadeli sorumluluk bilincimizin somut bir yansımasıdır.”

Alimoğlu, sağlıklı yaşamı destekleyen ürünlerinin yanı sıra toplum sağlığını bütüncül olarak ele alan bir marka olarak çevresel sürdürülebilirlik alanında projeler geliştirmeye devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bizim için sağlıklı yaşam yalnızca ürünlerimizle sınırlı değil; aynı zamanda insanların yaşadığı çevrenin daha temiz, daha yeşil ve daha sürdürülebilir olmasıyla mümkün. Bu nedenle doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesi ve karbon ayak izinin azaltılması konusunda üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getiriyoruz. Hatıra Ormanı projemize destek veren OGEM Vakfı ve Orman Genel Müdürlüğü’ne, tüm çalışanlarımıza ve katkı sunan paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Orzax, doğaya bırakılan bu kalıcı izlerle sürdürülebilirlik taahhüdünü bir kez daha vurgularken, toplumsal fayda yaratmaya yönelik projelerini sürdürmeye kararlılıkla devam edecek. Fidan dikim töreni, katılımcıların fidanları toprakla buluşturması ve Orzax Hatıra Ormanı’nda çektirdiği hatıra fotoğraflarıyla son buldu.