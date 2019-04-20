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Gelecek için birlikte!

Küçükçekmece Kaymakamlığı Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi ile Alman dieKunstBauStelle e.V. derneğinin, Deutsch-Türkische Jugendbrücke programı hibe desteği ile yürütmekte oldukları “Gelecek İçin Birlikte / ZUsammenKUNFT” projesine ait faaliyetler tüm hızıyla devam Ediyor.

20 Nisan 2019 Cumartesi 12:44
Gelecek için birlikte!

Küçükçekmece Kaymakamlığı Proje Geliştirme ve Uygulama Birimi, ilçede yaşamakta olan özellikle de geçici koruma altında bulunan bireylerin, göçmenlerin yanı sıra 10-18 yaş arası dezavantajlı gençlerin sosyal yoksunluğunu gidermek, çeşitli bağımlılık ve suçtan kaçınmaları için kapsayıcı, bütünleştirici ve kültürel önlemler almak amacı ile Alman ortaklarını ağırladı.

Proje kapsamında dieKunstBauStelle e.V. Derneği  Başkanı, aynı zamanda Bavyera Eyaleti Serbest Sahne Sanatları Başkanı ve die Stelzer Tiyatrosu kurucusu olan Wolfgang HAUCK; Mobilé Sanat ve Tiyatro Okulu’nun kurucusu ve yöneticisi Monica SCHUBERT; Bavyera Gençlik Jaz Orkestrası Sanat Yönetmeni Harald Rüschenbaum; Berlin Freie Üniversitesi’nde kültürel eğitim ve media eğitimi veren pedagog-psikolog Profesör Dagmar Boeck-Siebenhaar; Marktoberdorf şehri entegrasyon sorumlusu ve “iltica” çalışma grubunun başkanı Selah Okul; Tanztheater Zwiefach Dans Tiyatrosu kurucusu, koreograf ve eğitmen Josef Eder; Alman Goethe Enstitüsü uzmanı olarak daha önce Ankara’da da görev yapmış olan aktör ve  müzisyen Stephan Reischl; uluslar arası serbest yönetmen ve yapımcı Nai Wen Chang; dans eğitmeni ve serbest dansçı Emre Tutuş ile Küçükçekmece PGUB uzmanları, ilçedeki kurum, dernek ve okullara ziyaretler gerçekleştirerek istişarelerde bulundular.

Geniş katılımlı bir atölye çalışmasını da gerçekleştiren PGUB uzmanları, Küçükçekmece’de geleceğe yönelik yürütülecek bir dizi sosyal ve kültürel çalışmanın planlamasını yaptı.

Kaymakamlıkta, konuklarla ile birlikte gerçekleştirilen toplantıda, gençleri birleştirmeye yönelik önlemler almanın ve onların toplumlarının aktif birer üyeleri olmalarını sağlamanın herkesin görevi olduğu, bu bağlamda yerel çalışmaların yanısıra uluslararası işbirliğini artırarak çözüm odaklı faaliyetler gerçekleştirmenin önemi dile getirildi. Sanat ve kültür eğitiminin birleştirici gücünü kullanarak, Almanya ile Türkiye arasındaki değişimi ve işbirliğini de güçlendirecek projenin yürütülmesinde emeği geçen tüm katılımcı ve uzmanlar tebrik edildi.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 12:44
  1. Ankara
  2. dieKunstBauStelle e.V.
  3. Küçükçekmece

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