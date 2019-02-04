Gelecek haftanın maçları | Süper Lig'de 21. haftanın maç programı Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 21. haftanın maç programı son dakika açıklandı. Antalyaspor’u 6-2 yenen Beşiktaş 21. Hafta maçlarında Beşiktaş-Bursaspor’la karşı karşıya gelecek? Beşiktaş-Bursaspor maç saati. Süper lig 21. Haftada derbi maçı söz konusu. Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? İşte Süper Lig'de 21. haftanın maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 21. haftanın maç programı son dakika açıklandı. Antalyaspor’u 6-2 yenen Beşiktaş 21. Hafta maçlarında Beşiktaş-Bursaspor’la karşı karşıya gelecek? Beşiktaş-Bursaspor maç saati. Süper lig 21. Haftada derbi maçı söz konusu. Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? İşte Süper Lig'de 21. haftanın maç programı 21. hafta: 8 Şubat Cuma: 20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 9 Şubat Cumartesi: 16.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi) 16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park) 10 Şubat Pazar: 13.30 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye) 16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova) 19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom) 11 Şubat Pazartesi: 20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Yeni 4 Eylül) 20.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Henüz açıklanmadı)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.