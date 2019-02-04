Gelecek haftanın maçları | Süper Lig'de 21. haftanın maç programı
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 21. haftanın maç programı son dakika açıklandı. Antalyaspor’u 6-2 yenen Beşiktaş 21. Hafta maçlarında Beşiktaş-Bursaspor’la karşı karşıya gelecek? Beşiktaş-Bursaspor maç saati. Süper lig 21. Haftada derbi maçı söz konusu. Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? İşte Süper Lig'de 21. haftanın maç programı04 Şubat 2019 Pazartesi 10:02
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 21. haftanın maç programı son dakika açıklandı. Antalyaspor’u 6-2 yenen Beşiktaş 21. Hafta maçlarında Beşiktaş-Bursaspor’la karşı karşıya gelecek? Beşiktaş-Bursaspor maç saati. Süper lig 21. Haftada derbi maçı söz konusu. Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? İşte Süper Lig'de 21. haftanın maç programı
21. hafta:
8 Şubat Cuma:
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
9 Şubat Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)
10 Şubat Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
11 Şubat Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Yeni 4 Eylül)
20.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Henüz açıklanmadı)
YORUM YAZ