  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayraktar AKINCI’dan TOLUN IIR ile tam isabet

Bayraktar TB2 SİHA'ların nerede oldukları merak ediliyordu! Ukrayna istihbaratı açıkladı

Beter olun! Borçlarını ödemek için kumar şirketleri anlaştı söylentileriyle çalkalandı…

AK Partili isimden açıklama geldi: İsrail bir hukuk devleti değil, bir terör devleti

Irak'tan flaş Lübnan açıklaması! Dünya çalkalandı

Terör devleti İsrail Lübnan’da Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazlarını bomba gibi patlattı!

Faturası ağır oldu! Fed konusunda tarihi ayrışma

İş yükü son buluyor! Teknoloji şirketi CrowdStrike siber güvenlik finansmanı için yan kuruluş başlatıyor

Patlayan çağrı cihazları Türkiye’de de satılıyor!

Futbolda neler oluyor? Süper Lig'den 10 takım PFDK'ya sevk edildi
Sağlık Gelecek adına korkutan senaryo! Direnç gösteriyorlar ölümler yüzde 70 artabilir
Sağlık

Gelecek adına korkutan senaryo! Direnç gösteriyorlar ölümler yüzde 70 artabilir

Yeniakit Publisher
2024-09-18 08:43:00 -
Gelecek adına korkutan senaryo! Direnç gösteriyorlar ölümler yüzde 70 artabilir

Bilim insanları antibiyotik direncine bağlı ölümlerin 2050'ye kadar yüzde 70 artabileceğini ifade ediyor.

Bilim insanları, antibiyotik direncine (AMR) bağlı enfeksiyonlardan ölüm oranında günümüzden 2050'ye kadarki süreçte yüzde 70'lere yakın artış yaşanabileceği öngörüsünde bulundu.

Sonuçları The Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, 2050'e kadarki süreçte AMR'ye bağlı ölüm sayısı 39 milyonu bulabilecek.

Dünyanın dört bir yanından 204 ayrı ülkede yaklaşık 520 milyonu aşkın verinin değerlendirildiği araştırmada, 1990-2021 yılları arasında antibiyotik direncine bağlı ölümlerin yıllık 1 milyon civarında olduğu tespit edildi.

İleri yaştaki hastaların daha yüksek risk kategorisinde bulunduklarına işaret eden uzmanlar, söz konusu dönemde 5 yaş altı çocuklarda AMR oranında düşüş görülürken, 70 yaş üstü bireylerde yüzde 80'lık bir artış saptandığını kaydetti.

Araştırmada, son dönemde AMR'ye bağlı ölümlerin artarak devam ettiği vurgulanırken, gelecek çeyrek yüzyılda buna bağlı ölüm oranında yüzde 70 civarında bir artış olabileceği öngörüsünde bulunuyor.

Washington Üniversitesinden başaraştırmacı Christopher J. L. Murray, antibiyotik direncinin, bakteriyel kaynaklı hastalıkların tedavisinde önemli bir sorun olduğunu kaydederek, "Bu büyük ve kalıcı bir problem." ifadesini kullandı.

Araştırmacılardan Los Angeles'taki California Üniversitesinden Kevin Ikuta da sonuçların, 2050'ye varıldığında dünya genelinde her dakikada 3 kişinin AMR'ye bağlı enfeksiyonlardan ölebileceğini gösterdiğini söyledi.

Ikuta, gelecek çeyrek asırda AMR'ye bağlı olarak meydana gelecek ölümlerin çoğunun Güney Asya ve Sahra Altı Afrika ülkelerinde olacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Şaşırtıcı şekilde, antibiyotiklerin aşırı veya bilinçsizce kullanıldığını görüyoruz, bu da bakterilerin zaman geçtikçe daha dirençli hale gelmesi için daha fazla baskı oluşturuyor." dedi.

Araştırmacılar, söz konusu veriler ışığında, ilaçların aşırı kullanılmasının önlenmesi ve antibiyotiklere erişimin daha dikkatli şekilde yönetilmesi gerektiği çağırısında bulundu.

Risk erkeklerde daha fazla! Bu hatalar kansere davetiye çıkarıyor
Risk erkeklerde daha fazla! Bu hatalar kansere davetiye çıkarıyor

Sağlık

Risk erkeklerde daha fazla! Bu hatalar kansere davetiye çıkarıyor

Bakın stres hangi hastalıklara yol açıyor
Bakın stres hangi hastalıklara yol açıyor

Sağlık

Bakın stres hangi hastalıklara yol açıyor

Maymun çiçeği, kovid gibi olabilir mi?
Maymun çiçeği, kovid gibi olabilir mi?

Sağlık

Maymun çiçeği, kovid gibi olabilir mi?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23