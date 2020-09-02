Gelecek 40 yıllık uzay stratejisi hazır

İSTANBUL (AA) - ABD Uzay Kuvvetleri Baş Bilimadamı Dr. Joel B. Mozer, "Uzay maceramızda 63 yılı geride bıraktık. Yörüngede 3 bine yakın uydu var. Önümüzdeki yıllar için binlerce uydu planı var. Sadece yakın zaman içindeki projeksiyonlar bile, halen 351 milyar dolar düzeyinde bulunan küresel uydu sektörünün 3 trilyon dolara ulaşacağını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Capital Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, Capital Exhibition tarafından TURKSAT, Türkiye Uzay Ajansı, EMEA Uzay Operatörleri Birliği’nin desteğiyle online olarak gerçekleştirilen 5. Küresel Uydu ve Uzay Fuarı - GlobalSAT Show devam ediyor. Fuarda, "ABD Uzay Kuvvetleri’nin Bilim ve Teknoloji Vizyonu" konuşuldu. Etkinliğin ana konuşmacıları ABD Uzay Kuvvetleri Baş Bilimadamı Dr. Joel B. Mozer ve ABD Uzay Kuvvetleri Şef Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Savaş Entegrasyon Kabiliyeti İrtibat Uzmanı Binbaşı Aaron Celeya oldu.





- "Küresel uydu sektörü 3 trilyon dolar olacak"





Şimdiye kadar yapılan çalışmaları "ilk uzay çağı" olarak niteleyen Mozer, "Uzay maceramızda 63 yılı geride bıraktık. Yörüngede 3 bine yakın uydu var. Önümüzdeki yıllar için binlerce uydu planı var. Sadece yakın zaman içindeki projeksiyonlar bile, halen 351 milyar dolar düzeyinde bulunan küresel uydu sektörünün 3 trilyon dolara ulaşacağını gösteriyor. Mikroelektroniğin gelişmesi sonucunda uyduların sıkışması nedeniyle uzay, modern savaş tarzımızın bir parçası oldu." ifadelerini kullandı.





- "2060'ın uzay stratejileri belirledik"





Uzay için hem devletlerin hem girişimcilerin çalışmaları olduğuna değinen Mozer, şu açıklamada bulundu:

"Dünyanın çevresine genişlemesi tüm ülkeler için önemli. Bir çalıştay ile 40 yıllık ufkumuzu çizdik. Gelecekte içinde yaşayacağımız ortamın neye benzeyeceğini anlamaya çalışmak, yarın ne olacağını tahmin etmek zor. Bu nedenle, olası senaryolar geliştirip yaklaşımlara, gelecekteki uzayda yetenekler üretmenin üstünlüğü gibi şeylere baktık. 2060'da gelecek için bir dizi senaryo hazırladık. Bunlardan bazıları olumlu, bazıları çok olumlu değil. Bugün biz olumlu gelecekler yolunda ve olumsuz özelliklerden uzaklaştıran kararlar alabilmek istiyoruz. Bugün yatırım yapmamız gereken dört zorluk kategorisiyle karşılaştık. Yeni teknolojiler, savunma sistemleri, uzaya erişim ve iyileştirme teknolojileri, lojistik ve entegre yaşam alanları geliştirme."





- "Uzaya yatırım yapan ülke sayısı artıyor"





Halen uzayda 51 ülkenin ortalama 41 milyar dolar yatırımı bulunduğuna dikkati çeken Mozer, önümüzdeki 20 yılda ise ülke sayısının 81’e yükseleceğini öngördüklerini belirtti. Mozer, yeni teknolojilerdeki gelişmelerin savunma sektörünün önemini artırdığını, uzay çerçevesindeki ticari çabaların da sınırları zorladığını ve 'yeni uzay çağı'nı müjdelediğini kaydetti.

Yapay zekanın uzay çalışmalarındaki önemine değinen Aaron Celeya ise algoritmalara dayanan uzay yapay zeka çalışmalarının henüz başında olunduğunu söyledi. Celeya, otomatikleştirilen davranışların insan tarafından gözlenerek zaman kazanılabileceğini, bunun da yapay zeka ile insanın birlikte çalışmasının önemini ortaya koyduğunu kaydetti.