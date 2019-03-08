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Geleceğiniz güvence altında

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Araştırmaya katılanların yüzde 73’ü, çocuklarının eğitim masraflarıyla ilgili endişe taşıyor. Oysa çok uygun koşullarda Eğitim Güvencesi Hayat Sigortası yaptırabilirler” dedi.

08 Mart 2019 Cuma 13:10
Geleceğiniz güvence altında

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, ‘Sigorta Okuryazarlığı Araştırması’yla toplumda sigorta bilincinin ölçümlenmesini ve akabinde yapacakları çalışmalarla bu bilincin artmasını amaçladıklarını belirtti.
“Geleceği planlama ve BES, sigorta arasındaki organik bağı gösterme konusunda bize büyük bir görev düşüyor” diyen Sincek, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Aslında gelecek kaygısı dahil her endişenin sigorta sektöründe bir karşılığı var. Emeklilik dönemini şimdiden planlamanın mümkün olduğunu, eğitimden sağlığa, ferdi kazalardan seyahatlere varıncaya kadar sigorta sektörünün hayatın her alanına hitap edebildiğini anlatmalıyız. Bu nedenle sigorta okuryazarlık araştırması yaptık ve bu konudaki algıyı yükseltmek için çalışmalar yapacağız, eğitimler vereceğiz. Yarınlarımızı güvence altına almanın yolu bilinçli tasarruftan geçiyor.

BES'le geleceğe güvenle bakabiliriz

Ayhan Sincek, ‘Sigorta Okuryazarlığı Araştırması’ sonuçlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Gerçekleştirdiğimiz araştırmayla Türk halkına gelecekten ne derece endişe duyduklarını sorduğumuzda, çalışmayanların çalışanlara göre daha yüksek oranda endişe duyduğunu gördük. Emeklilikte harcamalarını karşılamak konusunda da endişe duyanların oranının yüzde 59,2 olduğunu gördük.
Sigorta yaptırmayı yararlı bulanların oranı yüzde 72 ancak hâlâ sigorta sahiplik oranı henüz yeterli seviyede değil. BES’le ve sigorta ürünleri ile bu ürünlere inanan vatandaşlarımızı buluşturmalıyız. Halkımızın tamamını BES ile geleceğe güvenle bakar hale getirmeliyiz.

Eğitim masraflarıyla ilgili kaygı duyuluyor

Bu konuda bir başka örnek olarak da araştırmamızdaki eğitim kaygısıyla ilgili sonuçları verebiliriz; halkımızın yüzde 73,4’ü; ‘Çocuğumuzun eğitim masraflarıyla ilgili kaygım var’ diyor ancak kaygısı olanların yüzde 76,3’ü bu konuda bir şey yapmamayı tercih ediyor. Bu noktada eğitim sigortası yaptırarak çocuklarının eğitimini güvence altına alabileceklerini anlatmamız gerek. Örneğin bizim sunduğumuz, 18-65 yaş arasındaki sağlıklı herkesin yararlanabildiği Eğitim Güvencesi Hayat Sigortası’nda çocukların eğitim süresine bağlı olarak sigorta poliçesinin süresi 2 yıl ile 20 yıl arasında tercih edilebiliyor. Katılım Emeklilik’in eğitim sigortası sayesinde çocuğunuzun eğitimi, başınıza gelebilecek beklenmedik olaylara karşı sekteye uğramadan, aynı standartlarda devam edebilir. Teminat tutarı, sigorta başlangıç tarihinde yıllık eğitim masraflarına, beklentinize ve sigorta süresine göre sizin tarafınızdan belirlenebiliyor. Her yıl kalan sigorta süresi ile de doğru orantılı olarak azalıyor.

Yüzde 29, ‘Sigortanereden yaptırılır?’ bilmiyor 

Oluşturulan demografik kırılımlar sonucunda ise halkımızın yüzde 29’unun; bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortasının yarar sağladığını düşündüğünü ancak herhangi bir sigorta ihtiyacı olduğunda ne yapacağını ve nereden bilgi alacağını bilmediğini öğrendik.”


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 13:10
  1. Katılım Emeklilik
  2. Ayhan Sincek

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