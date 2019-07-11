Geleceğin yıldızları Muratpaşa’da yetişiyor

Muratpaşa Belediyesinin hayata geçirdiğibüyük organizasyonlarından spor okulları yaz döneminde, çocuk ve gençler 14 ayrı tesiste spora başladı.

Muratpaşa’da kadın erkek, genç yaşlı herkesin spor tesislerini kullanması ve sporun tabana yayılması için yılda 3 dönem olarak açılan spor okullarının yaz kursları başladı. 4 – 15 yaş aralığındaki çocuklar ve gençlerin kabul edildiği spor okulu, bu dönem 15 branşta açılırken antrenmanlar 14 ayrı tesiste devam ediyor.

Yaz spor okullarında bu dönem çocuk ve gençler için futbol, tenis, basketbol, hentbol, voleybol, jimnastik, bale, taekwondo, judo, güreş, badminton, squash, masa tenisi, hokey, yüzme branşlarında kurslar açıldı. Antrenmanlar ise Mustafa Çetinkaya ve Uğur Mumcu statlarıyla birlikte 75’inci Yıl, Çağlayan, ASTUR ve OYAK spor tesisleri; Süleyman Evcilmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Aynur Ayan, Güzeloba Ortaokulu, Naim Süleymanoğlu spor salonları ve Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi’yle Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda gerçekleştiriliyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin kursları içinde en fazla tercih edilen branşlardan biri futbol oldu. 7-12 yaş arası çocuklarını kabul edildiği kurs, 4 ayrı tesiste gerçekleştiriliyor. Geleceğin yıldızlarının yaş gruplarına göre ayrıldığı kursta antrenmanlar hafta içi her gün devam ediyor.

Diğer yandan 16 yaş ve üstü ilçe sakinleri için spor okullarının yaz döneminde squash, badminton branşlarının yanı sıra sağlıklı bir yaşam için fitness, yoga, pilates, aerobik, su cimnastiği ve wellness kursları açıldı.