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Geleceğin Yıldızları Develi’de yetişiyor

Geleceğin futbol yıldızları Develi’de açılan futbol okulunda yetişiyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:21
Geleceğin Yıldızları Develi’de yetişiyor

Geleceğin futbol yıldızları Develi’de açılan futbol okulunda yetişiyor.


Kayseri’nin Develi ilçesinde açılan futbol okulunda geleceğin yıldızlarına ders veren 54 yaşındaki Veysel Nayman, "35 yıldır futbol ile uğraşıyorum. Develi’de çocuklara futbolu ve sporu sevdirmek için çalışıyoruz" dedi.


Nayman, "Öğrenci sayımız zaman zaman 70’e kadar çıkıyor. Antrenmanlarımız önce ısınma ile başlıyor ardından kültür fizik ve futbol topu ile antrenman yapıyoruz. Top kontrolü, ayak içi çalışma ve ardından çift kale maç yapıyoruz. Yetenekli futbolcularımız var" diye konuştu.


Nayman, "Şu anda Kayserispor 4-5 tane futbolcumuzu takip ediyor. Daha önce bizim öğrencimiz olan Yunus Emre Kılınç ve Arda Öğretir o da şu anda Kayserispor’da 2006 doğumlularda oynuyor" dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:21
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