Geleceğin yeni çip teknolojileri ülkemizden çıkacak

Yeni Akit Ankara

Her yıl yüz binlerce gencin başvurduğu TEKNOFEST teknoloji yarışmaları arasına 2022 yılında katılan Çip Tasarım Yarışması’nda öğrencilerin mikro-elektronik teknolojilerine ilgilerini artırarak bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmeleri amaçlanıyor. TÜBİTAK BİLGEM ve YONGATEK yürütücülüğünde düzenlenen yarışmaya ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri bireysel veya en fazla 5 kişilik takımlar halinde katılabiliyor.

Yerli ve Millî Teknoloji Hamlesinde Ülkemiz İçin Önemli Bir Adım

Sayısal İşlemci Tasarım, Analog Tasarım ve Sayısal Görüntü İşleme Tasarım olmak üzere üç ayrı kategori altında düzenlenen Çip Tasarım Yarışması kapsamında takımlardan ön tasarım raporu ve detay tasarım raporu olmak üzere 2 rapor, projelerini tanıtacakları bir proje demosu ve bir final sunumu bekleniyor. Yarışma, #MilliTeknolojiHamlesi yolunda geleceğin yerli çip teknolojilerinin ülkemizden çıkmasının da önünü açıyor olacak. Başvuruların 20 Kasım 2022 tarihine kadar devam ettiği yarışmada üç kategorinin de birincilerine 100.000 TL, ikincilere 80.000 TL, üçüncülere ise 60.000 TL ödül verilecek.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında TEKNOFEST Coşkusu Üçe Katlanıyor

Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir, Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST coşkusunu üçe katlıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları 2023’te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor. Festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST’te yarışmalara katılmak için başvurular www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılacak. 13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Kasım 2022.