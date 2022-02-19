Geleceğin yazarları "Bilge Yazarlar" projesiyle yetişecek

Ankara Valiliği koordinatörlüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Yazarlar Birliğince ortak düzenlenen "Bilge Yazarlar" projesinin açılışı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki programda, panelin yanı sıra yazma becerisi ve merakına sahip 200 lise öğrencisine yönelik, eğitici öğretmenlerin eşliğinde verilecek yazarlık eğitiminin açılış dersi de verildi.

Panelin açılışında konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye'nin son yıllarda farklı alanlarda çok büyük atılımlar yaptığını ancak toplumsal kalkınmanın sosyal alanla pekiştirilmesi halinde tamamlanabileceğini söyledi.

Bu fikirden yola çıkarak projenin şekillendiğini anlatan Şahin, "Biz, sadece insanımıza altyapı hazırlayıp sunmakla görevimizi yapmış olamayız. Bu altyapının üstüne, üstyapı dediğimiz kültür, irfan, hikmet, felsefe gibi sosyal alanı da çok sağlam inşa etmek zorundayız." dedi.

Vali Şahin, Ankara'nın üniversite altyapısı ve entelektüel birikimiyle önemli bir kent olduğunu vurgulayarak, "Burada gençlerimiz hem kendi kabiliyetlerini ortaya çıkarırken hem de bu kabiliyetlerinin gelişmesinde kendisine yardımcı olabilecek insanlara çok rahat ulaşabilme imkanına sahip. Onun için biz bir ateş yaktık, bunu geliştirecek olan gençlerimiz olacak." diye konuştu.

Projeden özellikle lise 9'uncu sınıf öğrencilerinin faydalanacağını çünkü daha fazla serbest zamana sahip olduklarını belirten Şahin, "Ben bu projenin başarılı olmasını temenni ediyorum. Fikir insanımıza, fikir üreten, eleştiren, bize yanlışa düştüğümüzde doğrusunu gösterebilecek, bağımsız düşünen insanlara şiddetle ihtiyacımızı var." ifadelerini kullandı.