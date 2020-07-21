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Aktüel

"Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması" sonuçlandı

Hüsn-i Hat dalında eserleriyle birincilikleri Hakan Arslan ve Abdullah Eren kazanırken, çini branşında Mehmet Kınık, tezhipte Nazanin Rahanama, minyatür dalında ise Emine Suna Baran ödül almaya hak kazandı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 11:20:08 -
"Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması" sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım Yarışması"nın sonuçları açıklandı.

Yarışma bu yıl Hüsn-i Hat dalı iki kategori, çini, tezhip ve minyatür olmak üzere dört farklı branşta düzenlendi. Yarışmaya, yurtiçi ve yurtdışından toplam 202 eser katıldı ve 4 branşta toplam 25 ödül dağıtıldı.

Hüsn-i Hat dalında eserleriyle birincilikleri Hakan Arslan ve Abdullah Eren kazanırken, çini branşında Mehmet Kınık, tezhipte Nazanin Rahanama, minyatür dalında ise Emine Suna Baran ödül almaya hak kazandı.

Yarışmanın ödül töreni 5 Eylül'de Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Dereceye giren eserler ayrıca Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenecek bir sergi ve yayınlanacak bir katalog ile sanatseverlerin beğenisine sunulacak.


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