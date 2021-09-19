“Geleceğin Türkiye’sini bu gençler inşa edecekler”

Bakan Varank, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve HAVELSAN iş birliğiyle bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nda gençlerin geliştirdiği araçları inceledi.



Üniversite öğrencileriyle çalışmalarına ilişkin sohbet eden Bakan Varank, geliştirilen iki otonom aracı kullandı, takım formalarını imzaladı. Bakan Varank, daha sonra yarışın startını verdi.

Otonom araçların dünyanın gündeminde olduğuna işaret eden Varank, geleceğin teknolojileriyle çalışma yapmaya başlayan gençlerle yarışma düzenlediklerini belirtti. Varank, şöyle devam etti:

“Biz de üniversite okuduk, Beste de üniversite okuyor. Bizim zamanımızda böyle yarışmalar, imkanlar yoktu. Hem TÜBİTAK hem Bilişim Vadisi hem de TEKNOFEST ile aslında gençlerimizin bir manada ufuklarını açmaya çalışıyoruz. Onların hayal güçlerini hayata geçirmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buradaki gençlerimizin şevkini, gayretini ve bu kadar ileri teknoloji algoritmalarla uğraştıklarını gördüğümüzde ülkemiz adına hem gururlanıyoruz hem de kendimizi güvende hissediyoruz. İnşallah geleceğin Türkiye’sini arkadaşlarımız inşa edecekler. TEKNOFEST bildiğiniz gibi aslında festival. Yani Türkiye’nin yerli ve milli ürünlerinin hem çocuklarımız, gençlerimiz hem de aileleri tarafından görülebileceği, havacılık şovlarının yapılacağı etkinlik 21-26 Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek. Bütün Türkiye’yi o festivale de bekliyoruz. Gelsinler, beraberce Türkiye’nin neler başarabildiğine bizzat orada şahitlik etsin bütün vatandaşlarımız.”

Bakan Varank, gençlerin gayretinin kelimelerle tarif edilemeyeceğini dile getirerek, “Buradaki gençlerimiz ileride çok başarılı işlere imza atacaklar. Otonom araç teknolojisinde Türkiye bir başarı hikayesi yazacaksa ki ben buna yürekten inanıyorum, işte bu gençler sayesinde olacak” ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST liseli gençleri cesaretlendiriyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bursa’da Yunuseli Havalimanı’nda binlerce gencin katıldığı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmalarını takip etti. Mandal, her yıl coşkunun artarak devam ettiğini, lise öğrencilerinin de güzel bir şekilde yarıştığını söyledi. Mandal, TEKNOFEST yarışmalarına ilişkin, “Kendini genç hisseden ve Milli Teknoloji Hamlemiz kapsamında bu ülkenin tasarlayan, geliştiren, üreten gençleriyle, teknoloji coşkunlarıyla, teknoloji yıldızlarıyla birlikte olacağız. Sayının özellikle liseli kardeşlerimizde artıyor olması, ‘Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’nde ben de varım’ noktasında cesaretlendiriyor” dedi.

Katılım için online başvurular başladı

Bu yıl 21-26 Eylül’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ni ziyaret etmek isteyenler için www.teknofest.orgweb sitesi üzerinden online başvurular başladı. Bu çerçevede ziyaretçi olarak katılmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken önemli detaylar bulunuyor. Katılımcıların öncelikle TEKNOFEST’in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.



Verilen bilgiye göre, festivali ziyaret edecek olan 18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmazken festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek.

TEKNOFEST 2021’e ziyaretçi olarak katılmak için https://t3kys.com/tr/teknofest/visitor/apply/ üzerinden kayıt yaptırılabiliyor.