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Geleceğin teknolojisi zirkonyum

Diş Hekimi Efe Kaya, zirkonyum uygulaması hakkında bilgi verdi.

08 Eylül 2019 Pazar 10:27
Geleceğin teknolojisi zirkonyum

Diş Hekimi Efe Kaya, zirkonyum uygulaması hakkında bilgi verdi.


Estetik Diş Hekimi Efe Kaya, “Gülüş estetiğinin ana parçası estetiktir. Estetik konusunu ele aldığımızda, estetik bir gülüş doğallıktan geçer. İnsan gözüne estetik gözüken dişlerin mine diğer bir adıyla en dış tabakası estetik gözükmeyenlere göre daha kalındır. Bu durumda mine tabakasını açıklamak gerekir. Dişin kabuk tabakası olan mine tabakası dişin bir alt tabakası olan çamur renkli dentin tabakasını maskeler. Dolayısıyla dişin üzerinde ne kadar çok kabuk tabaka varsa o kadar çok beyaz gözükür. Zirkonyum doğada bulunan paslanmaz çelik kadar güçlü ve korozyona dayanıklı bir elementtir. Zirkonyum üstünde porseleni taşıyarak ona kuvvet verdiği gibi renginden dolayı ışık geçirgenliğine müsaade eder. Estetik diş hekimliğinde amaç mineye en benzer görünümü vermektir. Seramiğin kendi başına kullanılamadığı durumlarda, seramiği taşıması için kullanılan zirkonyum bu beklentileri karşılayacaktır” dedi.


“Geleceğin teknolojisi zirkonyum”


Diş hekimliğinde teknolojinin gelişmesi ile birlikte seramik kadar estetik sadece zirkonyumdan oluşan restorasyonlar yapılmaya başlanıldığını ifade eden Dt. Kaya, “Seramiğin estetik gücünün yanında kırılmaya karşı direncinin düşük olması çağımızda diş hekimliğini saf zirkonyum restorasyonlar kullanmaya itecektir. Diş hekimliğinde kullanılan ilk zirkonyum kuronların temel sebebi seramik kadar yeterli estetiği verememesiydi. Teknolojik ve biyomekanik zirkonyumlar estetik özelliklerini geliştirmeleri ile beraber paslanmaz çelik kadar güçlü olmaları diş hekimliğini bu yöne evriltecektir. Geleneksel yöntemler seramiği bir taşıyıcı vasıtasıyla kullanmaktadır. Bu taşıyıcılar metal alaşımlar ve zirkonyumdur. Geliştirilmiş zirkonyum teknolojisi ile seramik kullanmadan 3 boyutlu tarayıcılar vasıtasıyla hem estetik hem de dayanıklılık verilebilir. Diş sıkma problemi olan hastalarda, diş hekimliği kütüphanesine giren monolitik zirkonlar, gelişen teknoloji ile beraber ön bölgede de kullanılmaya başlamıştır. Uygun teknik ekipmanların sağlandığı durumlarda çok kısa bir sürede zirkonyum tedavisi bitirilebilir” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 10:27
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