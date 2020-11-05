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Ekonomi Geleceğin teknolojileri ASELSAN Akademi Çalıştayı'nda ele alındı
Ekonomi

Geleceğin teknolojileri ASELSAN Akademi Çalıştayı'nda ele alındı

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün: - "Üniversite ve sanayiyi en güçlü yanlarıyla bir araya getiren, yeni ve yenilikçi bir model oluşturduk"

Yeniakit Publisher
2020-11-05 10:28:51 -
Geleceğin teknolojileri ASELSAN Akademi Çalıştayı'nda ele alındı

ANKARA (AA) - ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ASELSAN Akademi çalıştayları ile üniversite ve sanayiyi en güçlü yanlarıyla bir araya getiren, yeni ve yenilikçi bir model oluşturduklarını belirtti.

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, sanayi-üniversite iş birliğinde yeni ve öncü bir model anlayışıyla 2017 yılında çalışmalarına başlayan ASELSAN Akademi’nin 3. Çalıştayı, bu yıl Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde, protokol kapsamında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi üst düzey yetkililerinin ve öğretim üyelerinin katılımıyla 2-4 Kasım'da düzenlendi.

Çalıştayın kapanışında konuşan Görgün, Türkiye’nin Ar-Ge’ye en fazla yatırım yapan şirketi olarak, bu yatırımı değere dönüştürecek insan kaynağının gelişimini, ülke sanayisinin gelişiminin de anahtarı gördüklerini vurguladı.

Sanayinin, akademik olarak desteklenmeden istenilen gelişmeyi sağlayamayacağı, milli ve yenilikçi teknoloji üretimi için üniversite ile sanayinin iş birliği içerisinde çalışmasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Görgün, "Çalışanlarımızın akademik gelişimlerine destek olmak ve tezlerini ASELSAN’da çalıştıkları alanda yapmalarına imkan sağlamak amacıyla, üniversite ve sanayiyi en güçlü yanlarıyla bir araya getiren, yeni ve yenilikçi bir model oluşturduk. Yükseköğretim Kurulu himayesinde gerçekleştirdiğimiz bu model ile hem sanayinin hem de akademinin ihtiyaçlarını çıktı odaklı karşılayabilecek, dünyada daha önce eşi görülmemiş bir sistem ortaya konulmuş oldu.” değerlendirmelerinde bulundu.

- Oturumlarda 11 farklı teknoloji ele alındı

ASELSAN çalışanlarından oluşan teknoloji mentorları, 11 farklı teknoloji alanında sanal oturumlarda, şirketin üzerinde çalıştığı teknoloji ve ürünler ile altyapı imkanlarını paylaştı.

Çalıştayda, ASELSAN bünyesinde yer alan Araştırma Merkezi’nin, merkezi otonom, yapay zeka, ileri malzemeler ve biyosavunma alanlarında yürüttüğü teknoloji geliştirme çalışmaları üzerine sunumlar da yer aldı.

ASELSAN Akademi'de 575 yüksek lisans, 70 doktora öğrencisi eğitimine devam ediyor.

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