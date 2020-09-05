Geleceğin siber kahramanlarına ücretsiz eğitim

Akit Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, geleceğin siber kahramanlarını aradıklarını belirterek, “Bu çerçevede stratejik bir adım daha atıyor, yeni bir online eğitim programına start veriyoruz” dedi.

Hedef büyük

Koç, programın Türkiye Stratejik Teknoloji Dönüşümleri Araştırma Merkezi (TÜSİDAM) ile IntelProbe tarafından düzenleneceğini kaydetti. Koç, “Gençlere hitap edecek siber eğitim projemiz ülkemizin önünü açacak” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Türkiye’nin siber güvenlik kapasitesini ve kuvvetini arttırmaya odaklandıklarını anlatan Koç, şunları söyledi:

“Nitelikli insan gücümüzle ürün geliştirmeden kritik altyapılarımızın yönetimine tüm safhalarda daha kuvvetli bir Türkiye’ye doğru ilerleyeceğiz. İnşallah, gençlerimiz eğitimlerini en iyi şekilde tamamlayacak ve kendilerine belirledikleri uzmanlık sahalarında derinleşerek üreten Türkiye’ye katkıda bulunacaklar. Üç senede 100’ü aşkın eğitim ve seminer verdik. Şimdi de yeni projemizi lise ile üniversite öğrencilerine yönelik sertifikalı siber güvenlik uzmanı yetiştirecek bir safhaya taşıyoruz.”

İlk ders 15 Eylül’de

Koç, 15 Eylül’de başlayacak online eğitim programı için başvuruların http://bit.ly/81siber sayfasından yapıldığını açıkladı. Siber güvenlik akademisi için 9 Eylül’de online sınav gerçekleştirileceğini duyurdu.

Koç, sınav sonrası belirlenen 100 kişilik kontenjanda yerini alan öğrencilerin bir yıl online eğitim alacağına işaret etti. Eğitim hakkı elde eden öğrencilerin online uygulama dersleri sonrasında her konu başlığı üzerinden sınava tabi tutulacağına dikkat çeken Koç, “İmtihanların akabinde proje sunumlarını başarıya tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edilecek” diye konuştu.

Eğitimlerde yoklama yapılacağını aktaran Koç, “Himayemizde olan online programın müfredatı uluslararası standartlara istinaden hazırlandı” şeklinde konuştu.