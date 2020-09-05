  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Geleceğin siber kahramanlarına ücretsiz eğitim
Ekonomi

Geleceğin siber kahramanlarına ücretsiz eğitim

Dev projeleri hayata geçiren Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayesinde üniversite ile lise öğrencilerine ücretsiz siber güvenlik eğitimi verilecek. Bir yıl sürecek online eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifika almaya hak kazanacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 10:51:00 -
Geleceğin siber kahramanlarına ücretsiz eğitim

 Akit Ekonomi 

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, geleceğin siber kahramanlarını aradıklarını belirterek, “Bu çerçevede stratejik bir adım daha atıyor, yeni bir online eğitim programına start veriyoruz” dedi.

Hedef büyük

Koç, programın Türkiye Stratejik Teknoloji Dönüşümleri Araştırma Merkezi (TÜSİDAM) ile IntelProbe tarafından düzenleneceğini kaydetti. Koç, “Gençlere hitap edecek siber eğitim projemiz ülkemizin önünü açacak” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Türkiye’nin siber güvenlik kapasitesini ve kuvvetini arttırmaya odaklandıklarını anlatan Koç, şunları söyledi:

“Nitelikli insan gücümüzle ürün geliştirmeden kritik altyapılarımızın yönetimine tüm safhalarda daha kuvvetli bir Türkiye’ye doğru ilerleyeceğiz. İnşallah, gençlerimiz eğitimlerini en iyi şekilde tamamlayacak ve kendilerine belirledikleri uzmanlık sahalarında derinleşerek üreten Türkiye’ye katkıda bulunacaklar. Üç senede 100’ü aşkın eğitim ve seminer verdik. Şimdi de yeni projemizi lise ile üniversite öğrencilerine yönelik sertifikalı siber güvenlik uzmanı yetiştirecek bir safhaya taşıyoruz.”

İlk ders 15 Eylül’de

Koç, 15 Eylül’de başlayacak online eğitim programı için başvuruların http://bit.ly/81siber sayfasından yapıldığını açıkladı. Siber güvenlik akademisi için 9 Eylül’de online sınav gerçekleştirileceğini duyurdu. 

Koç, sınav sonrası belirlenen 100 kişilik kontenjanda yerini alan öğrencilerin bir yıl online eğitim alacağına işaret etti. Eğitim hakkı elde eden öğrencilerin online uygulama dersleri sonrasında her konu başlığı üzerinden sınava tabi tutulacağına dikkat çeken Koç, “İmtihanların akabinde proje sunumlarını başarıya tamamlayan öğrencilere sertifikaları takdim edilecek” diye konuştu.

Eğitimlerde yoklama yapılacağını aktaran Koç, “Himayemizde olan online programın müfredatı uluslararası standartlara istinaden hazırlandı” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Havada tehlikeli temas, Ruslar resmen açıkladı! 'Savaş uçağını iki ülkeye karşı havalandırdık'
Dünya

Havada tehlikeli temas, Ruslar resmen açıkladı! 'Savaş uçağını iki ülkeye karşı havalandırdık'

Rusya, Barents Denizi'nin suları üzerinde ABD ve İngilizlere ait savaş uçaklarını önlediklerini duyurdu.
Hafter milisleri, bir gemiye saldırdı
Dünya

Hafter milisleri, bir gemiye saldırdı

Libya'da darbeci Hafter milisleri, Ras Lanuf Limanı'ndaki bir gemiye saldırdı.

Telefonunuza gelen bu mesajı sakın açmayın! Tek tıkla banka hesabınızı boşaltıyorlar
Korona Virüs

Telefonunuza gelen bu mesajı sakın açmayın! Tek tıkla banka hesabınızı boşaltıyorlar

Dolandırıcılar şimdi de koronavirüs üzerinden vatandaşları dolandırmaya başladı. Dolandırıcı hackerler vatandaşların cep telefonlarında gön..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı