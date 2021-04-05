  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ukrayna, Rusya'ya karşı harekete geçti

Yalçın'dan sözde bildiriye tepki: Amerikan maşası olduklarını gösterdiler

15 Temmuz gazilerinden açık uyarı: Çocuklarınızı yetim bırakmak istiyorsanız buyrun!

28 Şubat zihniyetli kafa bildiri yayınladı! Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması

Yiğit Bulut: Milletin seçtiklerine karşı bir teşebbüs olacaksa...

'Andımız' videosu mahalleyi karıştırdı: Kemalistlerden Fox dizisine boykot!

Cunta severlere Altun'dan tepki: Hala darbelerden medet umuyorlar

Kimler kimlerle beraber: PKK sevici Hasan Cemal'den 104 amiral eskisine destek!

Kosova'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu! Dikkat çeken 'Türkçe' ayrıntısı

Darbe imasında bulunan amirallerden birbiri ardına açıklamalar: Utanmadan mağdur edebiyatı yapıyorlar!
Gündem Geleceğin savaş uçağı projesinde anlaşma sağlandı
Gündem

Geleceğin savaş uçağı projesinde anlaşma sağlandı

Avrupa'nın gelecek nesil savaş uçağı prototipi için Airbus ile Dassault anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 10:26:00 -
Geleceğin savaş uçağı projesinde anlaşma sağlandı

Gelecek Nesil Hava Muharebe Sistemi (Future Combat Air System -FCAS) projesi için çok önemli bir adım atıldı.

Avrupa’nın ortak savaş uçağı olması beklenen yeni nesil savaş uçağının prototipi için imzalar atıldı.

Bir süredir süren müzakereler sonrasında Avrupa merkezli çok uluslu Airbus şirketi ve Fransız Dassault anlaşmaya vardı.

Söz konusu modelin 2040 yılı itibariyle Eurofighter ve Rafale savaş uçaklarının yerini alması planlanıyor.

Proje kapsamında savaş uçaklarının yanı sıra insansız hava araçlarının da üretilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu proje ilk olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından duyurulmuştu.

Ancak ülkeler arasındaki pürüzlere şirketlerin anlaşmazlığı da eklenince proje bir dönem durma noktasına gelmişti.

Savaş uçağı, insansız hava araçları ve bunların entegrasyonunu sağlayacak sistem için 50 ila 80 milyar euroluk bir yatırım öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Andımız' videosu mahalleyi karıştırdı: Kemalistlerden Fox dizisine boykot!
Medya

'Andımız' videosu mahalleyi karıştırdı: Kemalistlerden Fox dizisine boykot!

Masumiyet dizisinin oyuncuları Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın TikTok'ta paylaştığı andımız videosu Kemalist mahalleyi karıştırdı...
104 amiral eskisinin darbe bildirisinin ardından AK Parti'den flaş adım!
Siyaset

104 amiral eskisinin darbe bildirisinin ardından AK Parti'den flaş adım!

AK Parti MYK yarın saat 18.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 'bildiri' gündemiyle toplanacak.

Ersan Şen: YPG/PKK'ya silah taşıyan ABD konvoylarını vuralım
Gündem

Ersan Şen: YPG/PKK'ya silah taşıyan ABD konvoylarını vuralım

Suriye'de uydu bir devlet kurulmaya çalışıldığını belirten Prof. Dr. Ersan Şen, terör örgütü YPG'ye yardım taşıyan ABD konvoylarının vurulma..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay