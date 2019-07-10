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Geleceğin şampiyon tenisçileri Salihli’de yetişiyor

Manisa’nın Salihli ilçesinde çocuk ve gençlere tenisi hem öğretmek, hem de sevdirmek amacıyla kurulan Tenis Kulübü Derneği, geleceğin tenisçilerini kortlarda yetiştiriyor.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:39
Geleceğin şampiyon tenisçileri Salihli’de yetişiyor

Manisa’nın Salihli ilçesinde çocuk ve gençlere tenisi hem öğretmek, hem de sevdirmek amacıyla kurulan Tenis Kulübü Derneği, geleceğin tenisçilerini kortlarda yetiştiriyor.


İlçede tenis sevgisinin hızla arttığını ve yaygınlaştığını vurgu yapan Tenis Kulübü Dernek Başkanı Güner Atagöz, kortlarda yetenekli eğitimciler öncülüğünde çeşitli yaş gruplarında yaklaşık 300 sporcunun yetiştiğini söyledi.


Dernek üye sayısının ise 100 civarında olduğunu vurgu yapan Atagöz, ilçede özellikle tenis kortlarının yetersiz olduğunu belirtti. Atagöz, kortların yeterli sayıda artırılması durumunda Salihli’den Türkiye dereceleri elde edecek sporcuların yetişeceğini sözlerine ekledi.


Öte yandan Salihli Tenis Kulübü Derneği’nde yeni yönetim kurulunun da oluşturulduğu açıklandı. Güner Atagöz başkanlığındaki dernek yönetim kurulu; Çağatay Özçelik, Gürkan Aydeniz, E. Ömer Atagöz, Nurullah Çetin ve Yağız Kayda’dan oluşurken, denetim kurulu ise Gökhan Şenal, Barış Özbaş ve Sarper Can’dan oluştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:39
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