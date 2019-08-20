Geleceğin robotik kodlama ustaları Meram’da yetişiyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen yaz kursları kapsamında verilen ‘Arduino tabanlı robotik kodlama’ dersleriyle çocuklar geleceğe en iyi şekilde hazırlanıyor.

Çocukların Meram Yaz Kurslarında, değerler eğitiminden teknoloji tasarımına, resim atölyesi ve müzikten akıl zeka oyunlarına kadar geniş bir yelpazede aldıkları eğitimlere katılan çocuklar dolu dolu bir yaz tatili geçirdiğini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Bu eğitimler, geçmişinden beslenerek geleceğe yürüyen bir neslin ayak sesleridir” diye konuştu.

Yaklaşık iki buçuk aydır devam eden Yaz Kurslarına katılan çocuklar aldıkları Robotik Kodlama eğitimi ile geleceğe hazırlanıyorlar. 9-10 yaş grubu öğrencilerin öğleden önce, 11-13 yaş grubu öğrencilerin ise öğleden sonra eğitim aldığı kurslarda katılımcılara, müzik ve değerler eğitimi, teknoloji tasarım, resim atölyesi, akıl zeka oyunları dersler verildi. Tamamen ücretsiz olan kurslarda çocukların dikkatini celbeden en önemli derslerden biri de Teknoloji Tasarım başlığı altında verilen ‘Arduino tabanlı robotik kodlama’ dersleri oldu.

"Robotik kodlama dersleriyle çocuklara yeni ufuklar açıldı"

100 öğrencinin haftada 12 saat aldığı ‘Arduino tabanlı robotik kodlama’ derslerinde M-Blokck ve Sctrach programları öğretildi. Eğitimlerde, çocukların hem temel kodlama becerileri edinmesi,kodlama ve programlama gibi mantıksal zekaya hitap eden çalışmalar, problem çözebilme, birlikteçalışma gibi önemli beceriler kazandırılarak kendilerine, topluma ve ekonomiye katkı sunabilmeleri hedeflendi. Eğitimi çocuklar için daha anlaşılır ve daha eğlenceli hale getiren eğitmenler sayesinde çocukların en çok ilgisini çeken derslerden biri olan ‘Robotik Kodlama’ görsel özellikleriyle de çocukların en çok eğlendikleri derslerden biri oldu.

"Köklerinden beslenerek geleceğe yürüyen bir nesil büyütüyoruz"

Meram Belediyesi Yaz Kurslarında başarıyla sona doğru yaklaşıldığını ifade eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kursların, yeni neslin köklerinden beslenerek geleceğe hazırlanması hususunda önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti. Alanlarında uzman bir kadro tarafından verilen derslerin çocukların geleceğini şekillendirmede ve onlara yön vermede sağladığı yararların gelecekte çok daha iyi anlaşılacağını kaydeden Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “Teknoloji Tasarım’başlığı altında verilen ‘Arduino tabanlı robotik kodlama dersleri onlara sadece bir konuda bilgi vermek amacının dışında çocuklarımızın ufuklarını genişletmek, onlara dünyayı tanıtmak ve geleceğe hazırlamak amacıyla düşünüldü. Dünyanın nereye doğru gittiğini ve geleceği nelerin şekillendireceğini tanımış oldular. Çocuklarımızın hayal güçlerinin derinleşmesine yardımcı olan, parlak fikirleri olan çocuklarımızı teşvik eden bu çalışmada emeği geçen tüm eğitmenlerimize ve çocuklarının geleceği adına en doğru kararı vererek Meram Belediyesi Yaz Kurslarına gönderen ailelerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Çocuklarımıza da iyi bir gelecek ve büyük başarılar temenni ediyorum.”