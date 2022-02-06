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Ekonomi Geleceğin pilotları THK Üniversitesi’nde yetişiyor
Ekonomi

Geleceğin pilotları THK Üniversitesi’nde yetişiyor

En son teknolojiyle donatılmış filoya sahip Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi, Pilotaj Bölümü öğrencilerine dünya standartlarını belirleyecek düzeyde eğitim veriyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 22:14:00 -
Geleceğin pilotları THK Üniversitesi’nde yetişiyor

THK Üniversitesi, Pilotaj Bölümü ile pilot olma hayali olan gençleri sıkı ve titiz bir eğitim sürecinde geleceğe hazırlıyor. THK Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü Öğretim Görevlisi Mehmet Tuncay, öğrencilerinin buradan mezun olduktan sonra hava yolu şirketlerinde, özel jetlerde, kargo uçaklarında ikinci pilot olarak veya uçuş okullarında uçuş öğretmeni olarak çalışma imkanı bulabildiklerini anlattı. Sahip oldukları filo ve eğitim tesislerinin dünyada sayılı olduğunu dile getiren Tuncay, “Filomuz, Türkiye’nin en geniş ve en son teknoloji ile donatılmış uçaklarından oluşmaktadır” dedi.

Üniversitenin 3 farklı havaalanı ve 3 farklı kampüste eğitim verdiğini belirten Tuncay, “Eğitimlerimiz, dünya standartlarını belirleyecek düzeydedir” diye konuştu.

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