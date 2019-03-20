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Geleceğin kulübü 2019 geri dönüyor

Red Bull Music; 90’lı yıllarda İstanbul gece hayatına damgasını vuran efsane kulüp 2019’u; bir başka deyişle ’geleceğin kulübünü’ bir geceliğine tekrar canlandıracak.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:10
Geleceğin kulübü 2019 geri dönüyor

Red Bull Music; 90’lı yıllarda İstanbul gece hayatına damgasını vuran efsane kulüp 2019’u; bir başka deyişle ’geleceğin kulübünü’ bir geceliğine tekrar canlandıracak. Maslak Oto Sanayi’deki araba mezarlığının içinde açıldığında zamanının en sevilen ve iz bırakan mekanlarından biri olan 2019’un ruhunun tekrar yaşatılacağı gecede; kulüpte daha önce sahne almış pek çok önemli isim de müzikseverlerle birlikte olacak. Red Bull Music sunumuyla gerçekleşecek 2019 gecesi, katılımcıları 19 Nisan Cuma günü akşamı gerçekleşecek.



80’li ve 90’lı yıllarda İstanbul’un eğlence anlayışına yön veren isimlerden biri olan Ceylan Çaplı’nın Mehmet Cavcı ile beraber hayata geçirdiği dönemin efsane kulübü ’2019’ Red Bull Music kürasyonuyla bir geceliğine geri dönecek. ‘Geleceğin kulübü’ olarak lanse edilen ve dekoru, müzikal programlaması ve özel şovlarıyla bu iddianın altını dolduran 2019’un müdavimleri ve de o günlere şahit olamamış müzikseverleri aynı çatı altında buluşturacak olan etkinlik, 19 Nisan akşamı gerçekleşecek.



Geçmişteki eğlence anlayışıyla bugünkü eğlence ve müzik kültürü arasında köprü kuran Red Bull Music, 90’lara damgasını vuran 2019 kulübünün ruhunu tekrar yaşatacak. Gecede; 2019’un kabininde daha önce yer almış efsanevi DJ’ler Derrick May, Dimitri From Amsterdam, U.F.U.K., CURE-SHOT gibi isimlerin yanısıra yeni jenerasyondan birçok önemli isim kabinde olacak. Kulübün ortaklarından Mehmet Cavcı’nın da performans göstereceği Red Bull Music gecesinde, katılımcıları pek çok sürpriz gerçekleşecek. Seyircinin yaşadığı müzikal deneyimlere özgünlük katmayı amaçlayan Red Bull Music kürasyonuyla düzenlenen 2019 gecesinin biletleri ise internet üzerinden satışa başlandığı bildirildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:10
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