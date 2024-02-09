Geleceğin eczacıları Sıhhat Eczanesi’nde yetişiyor
Eskişehir’de 2009’da eczacı Ali Rıza Usluer tarafından bağışlanıp, laboratuvarından dolaplarına, ilaçlarından prizlerine kadar tüm özellikleriyle sökülerek, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesine taşınan yaklaşık 100 yıllık Sıhhat Eczanesi ile öğrencilerin eğitimine katkı sağlanıyor.
Prof. Dr. Sinem Ilgın, eczanenin ilk günkü gibi korunduğunu söyledi. Usluer’in vefatının ardından ailesinin vasiyetini yerine getirdiğini anlatan Ilgın, Köprübaşı mevkisinde bulunan Sıhhat Eczanesine tamamen benzer bir eczanenin fakültede oluşturulduğunu dile getirdi. Eczacılık fakültesi öğrencilerinin mezun olmadan 6 aylık stajlarını yapmak zorunda olduğunu ifade eden Ilgın, şunları kaydetti: “Öğrenciler stajlarında gördükleri modern eczanelerle, tarihi Sıhhat Eczanesini karşılaştırma şansı buluyor. Mesleğin tüm tarihi ayrıntılarına şahit oluyorlar. Eczane kokusunu soluyorlar.”