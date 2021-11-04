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Aktüel Geleceğin dehaları yetişiyor
Aktüel

Geleceğin dehaları yetişiyor

Üstün yetenekli çocukları keşfeden Uluslararası Yetenekli Çocuklar Eğitim Programı (UYCEP) ile bir araya gelen üstün yetenekli çocuklar, geleceğin bilim insanları olarak yetişiyorlar.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 20:13:00 -
Geleceğin dehaları yetişiyor

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çağlar Çetinkaya tarafından 2013'te kurulan programda yazılım, kodlama, mantık, yaratıcılık, 3D tasarım, astronomi gibi çeşitli alanlarda okul öncesinden üniversite son sınıfa kadar öğrenciler eğitiliyor.

Çocukları dünyaya katkı sunacak projeler üretmeye yönlendiren programın koordinatörü Çağlar Çetinkaya, programa kabul edilen öğrencilerin önce tanılanma sürecine girdiğini belirterek, "Programa kabul edilen çocukların yeteneklerini daha ileriye, hatta deha düzeyine getirmeye çalışıyoruz. Bazen çocuklarımıza biz ulaşıyoruz bazen aileleri bize ulaşıyor. Eğitimlerimizi 4 yaşa kadar düşürdük. 23 uzman, şu anda 47 öğrencimizi eğitiyor. Bu çocuklar ülke için maden veya yeraltı kaynağı kadar değerli. Bir arkadaşımız sigara izmaritinden yakıt elde eden çalışma yaptı. Dünya birincisi oldu ve büyük yatırım teklifleri aldı. Başka bir öğrenci yer altındaki mayın ve patlayıcıları bulan drone geliştirdi. NASA'nın düzenlediği bir projede ise öğrencilerimiz Ay'da ve Mars'ta yaşam alanı projeleri ile ilk 10 arasına girdi” bilgilerini verdi.

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