  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanlarımızı koruyacağız

Türkiye dostu Müslüman ülkeden acı haber

3 ülkeyle yeni savunma hattı kurdu hava üstünlüğü sağladı! Türkiye savunma ortağı

Olası bir CHP iktidarını merak eden varsa İzmir'e baksın! Leş kokusu, çöp dağları, akmayan sular, maaş krizi...

Erdoğan’ın “yalan konuşuyorsun” dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not

Kastamonu'dan acı haber: 5 yaşındaki kayıp Osman ölü bulundu, anne Huriye Helvacı aranıyor

Saat 9’u 5 geçe TOGG marka aracından çaldığı müzik olay oldu

Cüneyt Özdemir CHP içindeki akademik çeteye dikkat çekti! “FETÖ mü bunları kucağında bunlar mı FETÖ'nün kucağında"

Tekzip bülteni yine rezil oldu! Sözcü’den ‘yalan yazdık’ itirafı

Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 kişi gözaltında, 335 milyon liraya el konuldu
Gündem 'Geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun’ İmamoğlu suç örgütü bu sözlerle ikna etmiş
Gündem

'Geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun’ İmamoğlu suç örgütü bu sözlerle ikna etmiş

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
'Geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun’ İmamoğlu suç örgütü bu sözlerle ikna etmiş

Eski Beylikdüzü döneminde kurulduğu iddia edilen ve çıkar sağlamaya yönelik “sistem” adı verilen yapının, çevresinden para toplamak için “Geleceğin cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun” sözlerini kullandığı iddianameye girdi. Bu ifadelerin, şahısları maddi destek vermeye ikna etmek amacıyla örgüt içinde sıkça dile getirildiği belirtiliyor.

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde tohumlarını attığı ve kurup yönetmiş olduğu "sistem" olarak tabir edilen çıkar amaçlı suç örgütüne maddi kazanç sağlamak için şahısları şu sözlerle ikna ettikleri iddianameye yansıdı..

▪ Geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun.

▪ Şimdi verme vakti!

▪ Ekrem Başkan, Cumhurbaşkanı olunca şimdi verdiklerini ileride fazlasıyla alacaksın, bizim dönemimiz çok yakın!

▪ Şimdi kaşıkla ver, ileride kepçeyle alırsın

▪ Kardeşim! Geleceğin Cumhurbaşkanına yardım etmekten niye geri duruyorsunuz.

İmamoğlu Suç Örgütü'nün ilk hedefinin CHP’yi ele geçirmek amacıyla fon oluşturmak olduğu, bu sayede CHP’nin içindeki delege seçimlerinde bu fonu kullanarak parti yönetimini ele geçirmek, bu sayede de partinin siyasi hedeflerini etkilemek olduğu iddianameye yansıyan ifadelerle ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun oluşturduğu ve "sistem" olarak tabir ettiği suç örgütü ile amaçlarından birinin, kendisini gelecekteki ilk seçimlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yapmak olduğu, şüpheli Sarp Yalçınkaya'nın İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin iddianamede yer alan "seçimi kazanmamız için en az 2 milyar dolar paraya ihtiyacımız var" şeklindeki ifadeleriyle ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğluna yurtdışına çıkış yasağı!
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğluna yurtdışına çıkış yasağı!

Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğluna yurtdışına çıkış yasağı!

Dolandırıcılıktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu kimdir?
Dolandırıcılıktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu kimdir?

Gündem

Dolandırıcılıktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu kimdir?

Ekrem İmamoğlu'nun babası kim? Hasan İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan İmamoğlu'nun serveti en çok merak edilenler arasında...
Ekrem İmamoğlu'nun babası kim? Hasan İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan İmamoğlu'nun serveti en çok merak edilenler arasında...

Gündem

Ekrem İmamoğlu'nun babası kim? Hasan İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Hasan İmamoğlu'nun serveti en çok merak edilenler arasında...

"Ekrem İmamoğlu ile sarmaş dolaş olduğunu bilmiyor muyuz?" Erdem Atay'dan fondaşlara salvolar
“Ekrem İmamoğlu ile sarmaş dolaş olduğunu bilmiyor muyuz?” Erdem Atay'dan fondaşlara salvolar

Siyaset

“Ekrem İmamoğlu ile sarmaş dolaş olduğunu bilmiyor muyuz?” Erdem Atay'dan fondaşlara salvolar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…
Gündem

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde İhsan Aktaş yönetimindeki GENAR araştırma şirketinin ekim ayı anket sonuçlarını değerlend..
BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Dünya

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb Babiker, 3000 masum vatandaşın adı geçen o katliamla ilgili yaptığı açıklamada BAE'nin Paralı ..
Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderi, devletin istikbalidir
Siyaset

Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderi, devletin istikbalidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nda bir sorun olduğu yönündeki iftiral..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23