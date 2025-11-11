'Geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun’ İmamoğlu suç örgütü bu sözlerle ikna etmiş

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde tohumlarını attığı ve kurup yönetmiş olduğu "sistem" olarak tabir edilen çıkar amaçlı suç örgütüne maddi kazanç sağlamak için şahısları şu sözlerle ikna ettikleri iddianameye yansıdı..

▪ Geleceğin Cumhurbaşkanına yardım yapıyorsun.

▪ Şimdi verme vakti!

▪ Ekrem Başkan, Cumhurbaşkanı olunca şimdi verdiklerini ileride fazlasıyla alacaksın, bizim dönemimiz çok yakın!

▪ Şimdi kaşıkla ver, ileride kepçeyle alırsın

▪ Kardeşim! Geleceğin Cumhurbaşkanına yardım etmekten niye geri duruyorsunuz.

İmamoğlu Suç Örgütü'nün ilk hedefinin CHP’yi ele geçirmek amacıyla fon oluşturmak olduğu, bu sayede CHP’nin içindeki delege seçimlerinde bu fonu kullanarak parti yönetimini ele geçirmek, bu sayede de partinin siyasi hedeflerini etkilemek olduğu iddianameye yansıyan ifadelerle ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun oluşturduğu ve "sistem" olarak tabir ettiği suç örgütü ile amaçlarından birinin, kendisini gelecekteki ilk seçimlerde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yapmak olduğu, şüpheli Sarp Yalçınkaya'nın İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin iddianamede yer alan "seçimi kazanmamız için en az 2 milyar dolar paraya ihtiyacımız var" şeklindeki ifadeleriyle ortaya çıktı.