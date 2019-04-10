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Geleceğin baş pehlivanları mindere çıktı

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Güreş Federasyonu tarafından gerçekleştirilen minikler güreş şampiyonasında geleceğin baş pehlivanları minderin tozunu silkeledi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 09:10
Geleceğin baş pehlivanları mindere çıktı

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Güreş Federasyonu tarafından gerçekleştirilen minikler güreş şampiyonasında geleceğin baş pehlivanları minderin tozunu silkeledi.11 yaş grubundan 8, 12-13 yaş grubunda 10 ayrı siklette gerçekleştirilen güreşlerde dereceye giren minik pehlivanlar madalyalarını aldı.


Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen güreşlere, Aydın Efeler, Nazilli, Kuyucak, Germencik ve Söke ve Kuşadası’nda güreş eğitimi gören minik güreşçiler katıldı. Zaman zaman çekişmeli maçların yaşandığı güreşlerde, rakibine yenilen bazı güreşçiler gözyaşlarına hakim olmazken pek çok güreşi de ilk defa mindere çıkıp müsabaka heyecanı yaşadı.


Yapılan güreşler sonucu 11 yaş grubunda 26-30 kiloda Ali Çakır, 34 kiloda Oğuz Sait Aydın, 38 kiloda Mehmet Özden, 41 kiloda Ayhan Akgün, 44 kiloda Ayberk Karataş, 48 kiloda Efe İhsan Ersöz, 52 kiloda Barış Biyen 57 kiloda da Mehmet Gökçen altın madalya aldı.


12-13 yaş gurubunda ise 26-30 kiloda Emrah Yalçın, 34 kiloda Muhammet Özdemir, 38 kiloda Nuri Ay, 41 kiloda İbrahim Bencan, 44 kiloda Diyer Aslen, 48 kiloda Yiğit Taşyapı, 52 kiloda Doğan Özalp, 57 kiloda Muhammet Durmaz, 62 kiloda Bilal Efe Çelik, 65 kiloda da Abdullah Sait Temiz altın madalya aldı.


Grubunda dereceye giren sporcular grup müsabakalarında Aydın’ı temsil edecek.


Aydın’da ata sporu güreşi geliştirmek için gençlere bu sporu sevdirmeye çalıştıklarını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Eğitim hocalarından Nuri Tunç, “Efeler Diyarı Aydın’dan pek çok şampiyon yetiştirdik. Güreş eğitim merkezinde de gençlerimizi Avrupa ve Dünya şampiyonluğuna hazırlıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz müsabakalarda da geleceğin baş pehlivanları güreşti. Yetenekli çocuklarımız var. İyi bir eğitim ile Aydın’ı minderde söz sahibi yapmaya çalışıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 09:10
  1. doğa

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