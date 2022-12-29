Geleceğin ABD başkanı diyorlardı, 'kolpa' çıktı!

ABD Meclisi Cumhuriyetçi Parti'den George Santos hakkındaki skandalla çalkalanıyor. Geçmişi hakkında yalan söylediğini itiraf eden Santos, Yahudi seçmenlerden oy alabilmek için kendisini Yahudi kökenli olarak tanıttığını belirtti.

"Özgeçmişimi süslediğim için utanıyorum"

Baruch Koleji ve New York Üniversitesi'nden mezun olduğunu iddia etmesine rağmen herhangi bir kolej veya üniversiteden mezun olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Hiçbir yüksek öğrenim kurumundan mezun olmadım. Özgeçmişimi süslediğim için utanıyorum ve özür dilerim. Hayatta aptalca şeyler yaptığımız olur."

Yahudi geçmişi de asılsız çıktı

Santos'un geçmişindeki Yahudi mirasına ilişkin iddiaları ve anne tarafından büyükanne ve büyükbabasının 2. Dünya Savaşı sırasında Avrupa'daki Yahudi zulmünden kaçtığına dair söylemlerinin de yalan olduğu tespit edildi.

Yahudi cemaatinin üyeleri ise George Santos'un Holokost'tan sağ kurtulan büyükanne ve büyükbabalara sahip olduğu şeklinde söylediği yalanları kınadıklarını açıkladı.

Eşcinsellik söylemi de yalan çıktı

Seçim öncesinde kendisini eşcinsel olarak tanıtan Santos’un bu sözleri de yalan olduğu ortaya çıktı. Seçilebilmek için adeta ‘tüm tuşlara’ basan Santos’un akıbeti ise meçhul.

İstifası talep edildi

Yeni milletvekilinin profesyonel ve eğitimsel geçmişi hakkında yalan söylediğini kabul etmesinden sonra demokratlar, temsilci seçilen George Santos'u yeni kazandığı Long Island House koltuğundan istifa etmeye çağırdı.