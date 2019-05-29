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Geleceğe umut bıraktılar

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde Emine Penbeten Adal Anaokulu’nun başlattığı ‘’Bir Avuç Atık Geleceğe Umut Bıraktık’’ projesi kapsamında hazırlanan eserler, düzenlenen sergide katılımcıların beğenisine sunuldu.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:46
Geleceğe umut bıraktılar

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde Emine Penbeten Adal Anaokulu’nun başlattığı ‘’Bir Avuç Atık Geleceğe Umut Bıraktık’’ projesi kapsamında hazırlanan eserler, düzenlenen sergide katılımcıların beğenisine sunuldu.


Katılımın yoğun olduğu sergide öğrenciler tarafından geri dönüşümle kazandırılan ürünler sergilendi. Okul bahçesinde düzenlenen sergi törenine Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Yaşar Terzioğlu, Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz, Siyasi Parti Temsilcileri ve veliler katıldı.


Açılış töreninde konuşan projenin mimarı Emine Penbeten Adal Anaokulu Müdürü Nurbanu Çelik, ‘’Bugünkü sergimizi eTwinning ile Sıfır Atık projesi kapsamında hazırladığımız ürünleri sunuyoruz. Çocuklarımızın ve velilerimizin el emeği, göz nuru hazırladıkları projelerle güzel bir şey yapmaya çalıştık. Burada gördüğünüz tüm eserler geri dönüşümden kazandırılmıştır. Bu yüzden sizlerin beğenmesi biz ve çocuklarımız için çok önemli. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum’’ dedi.



‘’Öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum’’


Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Danışmaz ise, projede emeği geçen herkesi kutlayarak, Sıfır Atık Projesi’ni ilçede yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade etti. Danışmaz, ‘’Emine Penbeten Adal Anaokulumuzun gerçekleştirmiş olduğu ve Denizli’deki bir okulla ortaklaşa yürüttüğü eTwinning projesinin sergisi için bugün buradayız. Sıfır Atık Projesi kapsamında atık malzemelerden yapan ürünleri birazdan göreceğiz. Bu projede emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyor, çok teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.



‘’Her etkinlikte toplumsal sorunlara dokunuyorlar’’


Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ise, ‘’İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz her anlamda bölgedeki farkını ortaya koyuyor. Her gün yeni bir etkinlikle sosyal bir mesaj vererek toplumsal sorunlara dokunuyor. Ben bu nedenle nezdinizde kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Bu etkinliklerin ileride faydasını göreceğimize inanıyorum’’ İfadelerini kullandı.


Ayrıca yerel yönetim olarak eğitimin destekçisi olduklarını kaydeden Çetin, ‘’Ben okulumuzun bir velisi olarak projeye kullanmadığım bir pantolon bir de ayakkabı verdim. Yerel yönetim olarak da Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz buranın peyzajını ve bahçe düzenlemesini yaptı. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.



“Milyonlarca liranın çöpe gitmesi engelleniyor’’


Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy da törende bir konuşma gerçekleştirdi. İlçede eğitim alanında önemli bir yol kat edildiğini belirten Kaymakam Ünlüsoy, ‘’Bugün eğitimin en temel noktası olan anasınıfı öğrencilerinin yaptığı eserleri inceleyeceğiz. Geçen yıl Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin önderliği ile başlayan Sıfır Atık Projesi, ülkemizde her yıl milyonlarca liranın çöpe gitmesini engelliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın önderliğinde birçok il ve ilçemizde önemli atılımlar gerçekleştirdik. Bugün de bir örneğini bu minik yavrularımızın eserleri ile görüyoruz” dedi.


Konuşmacıların ardından protokol mensupları tarafından sergi gezildi. Anaokulu çağındaki çocukların aileleriyle hazırladıkları ve tamamı atık malzemelerden oluşan saksılar katılımcılardan büyük takdir topladı. Sergi sonunda katılımcılar ucunda tohum topları bağlı olan balonları uçurarak doğaya saldı.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:46
  1. sergi
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