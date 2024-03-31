Geleceğe bırakabileceğimiz en güzel miras sıfır atık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü” dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu kutlama mesajı yayınladı. Paylaşımında, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi’nde “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü” vesilesiyle düzenlenen etkinliğe video mesajla katıldığını hatırlatan Emine Erdoğan, bu anlamlı güne yönelik BM Habitat ve BM Çevre Programı başta olmak üzere uluslararası kuruluşların işbirliğiyle düzenlenen tüm etkinliklerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Refah dolu bir dünya diliyorum

Emine Erdoğan, söz konusu videoda şu mesajları aktardı:

“Hava kirliliği her yıl 7 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açıyor. 1970’ten bu yana küresel yaban hayatı popülasyonu yüzde 70 azalmış durumda. Dünya insanlığın her yıl ürettiği 2 milyar ton atığı sırtında taşıyor. Her gün 2 bin çöp kamyonuna eş değer plastiği okyanuslara, nehirlere ve göllere atıyoruz. Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulunun başkanı olarak atıksız ve sürdürülebilir yaşam bilincinin gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel miraslardan biri olacağına inanıyorum.”

Guterres’ten Erdoğan’a “sıfır atık” teşekkürü

Öte yandan; BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Emine Erdoğan’ın sıfır atıkla ilgili çalışmalarından övgüyle bahsetti.

Mesajında, BM Çevre Programı ve BM Habitat’la birlikte bu etkinliğe ev sahipliği yaptığı için Türkiye’ye teşekkür eden Guterres, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın refikaları, saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’ye sıfır atık gibi kritik bir konuda gösterdikleri vizyoner liderlik için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

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