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Yerel Gel vatandaş gel çağdaşlığa gel! Kafayı çeken ayyaşlar sahur vakti de boş durmadı
Yerel

Gel vatandaş gel çağdaşlığa gel! Kafayı çeken ayyaşlar sahur vakti de boş durmadı

Yeniakit Publisher
2024-03-14 15:13:00 - 2024-03-14 15:13:55

Esenyurt’ta alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi, sahur vakti ortalığı birbirine kattı. Sokak ortasında bağıran ve değişik hareketler yapan şahıslara vatandaşlar pet şişe atarak tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Esenyurt’ta alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi, sahur vakti ortalığı birbirine kattı. Sokak ortasında bağıran ve değişik hareketler yapan şahıslara vatandaşlar pet şişe atarak tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Şehitlerin Mahallesi’nde yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi, sokak ortasında bağırmaya başladı. Uzun süre yerde yatan arkadaşlarını kaldırmaya çalışan şahıslar, ardından arkadaşlarını arabaya yatırarak ayağından çekti. Uzun süre devam eden bağırışmalardan rahatsız olan mahalleli ise pet şişe atarak tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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