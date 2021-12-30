'Gel tutukla' diyorlardı, şimdi tutuklu olanları itiraf ettiler!

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Haber Global canlı yayınında konuşan Nedim Şener, İBB'de kadroya alınmış PKK iltisaklı çalışanlar hakkında açıklamalarda bulundu. Canlı yayına bağlanan İBB Sözcüsü Murat Ongun, terör iltisaklı çalışanların sorumluluğunu kabul etmeyerek, AK Parti'yi öne sürdü. Ongun, Aydın Ayhan adlı tutuklu çalışanın AK Parti üyesi olduğu yalanına sarıldı. Şener, Ongun'a, "Adam, AKP'yi araya sokuşturmuş, sen de burada satıyorsun." diyerek cevap verdi. Nedim Şener'in tokat gibi cevaplarına verecek karşılığı olmayan Murat Ongun, telefonu kapatarak yayından ayrıldı.

Önce, 'gel tutukla' demişlerdi!

Haber Global Canlı yayınında, Nedim Şener ile Murat Ongun arasında DİYAYDER adlı PKK irtibatlı dernek referansıyla İSPER'e alınan 5 gasilhane personeli tartışıldı. İçişleri Bakanlığı'nın İBB'de çalışan terör ilişkili kişiler olduğunu açıklamasından sonra, "Gel tutukla" diyen İBB'nin Sözcüsü Murat Ongun, şimdi de tutuklu olanların terör ilişkisini itiraf etti.

Ongun, terör tutuklusu İSPER çalışanı Aydın Ayhan'ın AK Parti üyesi olduğunu iddia etti. Terör iltisaklı Ayhan'ın iddianamede yer alan ifadesine sığınan Ongun, "İddianamenin 251. sayfasından, Aydın Ayhan'ın ifadesini okuyorum. Ne diyor? 'İstanbul Beylikdüzü Gülpınar AK Parti ilçe teşkilatında aktif devam eden bir üyeliğim bulunmaktadır' Ne yapacağız şimdi?" dedi.

Ongun, çareyi kaçmakta buldu

Ongun'un öne sürdüğü iddiaya tepki gösteren Şener, "Adam AKP'yi araya sokuşturmuş, sen de burada satıyorsun. İyi arkadaşsınız biliyor musun? CHP'nin adını bu işlerde kullanmayın. Atatürk'ün partisinin adını hiç kullanmayın. Yazık ediyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz. Ben anlatayım sana Aydın'ı." karşılığını verdi.

Şener'in sözleri karşısında verecek cevabı olmayan Murat Ongun, çareyi telefonu kapatarak yayından ayrılmakta buldu.