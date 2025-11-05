  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hükümet'ten ‘kayırmacılık’ tartışmalarına son! Mülakat sistemi değişiyor!

Bülent Arınç Devlet Bahçeli’den özür bekliyor: Yoksa öbür dünyaya götürürüm!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel milli değil! CHP böyle giderse ya dingil kırar ya şanzımanı dağıtır!

Mavi Vatan’ı koruma ordusuna bir nefer daha! Trakon Lite SİDA görevde

AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki!

NYT duyurdu: Trump yönetimi Venezuela için gizli askeri planları devreye soktu

“Trump oy pusulasında yoktu ve hükümet kapalıydı” bahanesine sığındı. Züğürt tesellisi!

İddiaların arkasındaki perde aralanıyor! Bakan Yerlikaya sert çıktı!

Ödeme şartları belli oldu: Çok sayıda taşınmaz satışa çıkıyor!

İmamoğlu'nun oğlu ve babası ifade vermek için emniyete geldi!
Dünya Gel gel Avrupa’nın basın özgürlüğüne gel! Gazze sorusu ekmeğinden etti
Dünya

Gel gel Avrupa’nın basın özgürlüğüne gel! Gazze sorusu ekmeğinden etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gel gel Avrupa’nın basın özgürlüğüne gel! Gazze sorusu ekmeğinden etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunda Gazze sorusu soran İtalyan gazeteci işten çıkarıldı. Yaşanan bu durum Avrupa’nın ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

Her platformda “özgürlükten” bahseden Avrupa yine sınıfta kaldı. İtalyan Nova Haber Ajansı muhabiri Gabriele Nunziati, AB Komisyonu sözcülerine sorduğu Gazze sorusunun ardından işini kaybetti.

Brüksel'e yeni atanan İtalyan gazeteci Nunziati, 13 Ekim'deki basın toplantısında, AB Komisyonu sözcülerine "Rusya'nın Ukrayna'nın yeniden inşası için tazminat ödemesi gerektiğini defalarca tekrarladınız. Gazze Şeridi'nin neredeyse tamamını ve sivil altyapıyı yok eden İsrail'in, Gazze'nin yeniden inşası için tazminat ödemesi gerektiğine inanıyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

Baş Sözcü Paula Pinho da soruyu "Kesinlikle ilginç bir soru ve bu aşamada herhangi bir yorumda bulunmayacağım." diyerek yanıtladı.

O SORUDAN BİRKAÇ GÜN SONRA…

Ardından Avrupa Parlamentosu (AP) Sol grup mensubu İtalyan Milletvekili Gaetano Pedulla, sorudan birkaç gün sonra Nunziati'nin işine son verildiğini duyurdu.

Olayı, doğrulayan Nunziati, detayları ise açıklayamayacağını kaydetti.

Alman siyasetçi Ursula von der Leyen başkanlığındaki AB Komisyonu, İsrail'in Gazze'deki soykırımı karşısında Tel Aviv yanlısı tutum takınmakla eleştiriliyor.

Avrupa Birliği'nden 6 Ülkeye Dev Yapay Zeka Fabrikaları Kuruluyor
Avrupa Birliği'nden 6 Ülkeye Dev Yapay Zeka Fabrikaları Kuruluyor

Dünya

Avrupa Birliği'nden 6 Ülkeye Dev Yapay Zeka Fabrikaları Kuruluyor

Avrupa Birliği; Gucci, Chloe ve Loewe'ye cezayı kesti
Avrupa Birliği; Gucci, Chloe ve Loewe'ye cezayı kesti

Ekonomi

Avrupa Birliği; Gucci, Chloe ve Loewe'ye cezayı kesti

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23