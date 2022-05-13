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Siyaset "Gel bakalım Muharrem"den "Koşun bakalım vekiller"e!
Siyaset

"Gel bakalım Muharrem"den "Koşun bakalım vekiller"e!

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararına AK Parti'den ilk tepki Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan "Gel Muharrem"den, "koşun vekillere!" Siyaset dilini öğrenmedi, öğrenemeyecek!" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 18:21:00 -
"Gel bakalım Muharrem"den "Koşun bakalım vekiller"e!

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararına ilişkin yankılar sürüyor. AK Parti'den sıcağı sıcağına ilk tepki Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

"Siyaset dilini öğrenemeyecek"

Turan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tweetini alıntılayarak "Gel Muharrem'den, 'koşun vekillere!' Siyaset dilini öğrenmedi, öğrenemeyecek!" dedi.

Kılıçdaroğlu vekilleri il başkanlığına çağırdı

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun aldığı üç cezayı onamasının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin tüm milletvekillerinin "derhal" İstanbul İl Başkanlığı binasına gelmesini istedi. Kılıçdaroğlu, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul İl Başkanlığı binamıza doğru yola çıkın" dedi.

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