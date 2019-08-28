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GEKA’nın 120’nci yönetim kurulu toplantısı Denizli’de yapıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) 120’nci yönetim kurulu toplantısı,ajansın gerçekleştirdiği faaliyetleri ve bölge kalkınmasına yön verecek dönem çalışmalarını değerlendirmek üzere Denizli’de yapıldı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:43
GEKA’nın 120’nci yönetim kurulu toplantısı Denizli’de yapıldı

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) 120’nci yönetim kurulu toplantısı,ajansın gerçekleştirdiği faaliyetleri ve bölge kalkınmasına yön verecek dönem çalışmalarını değerlendirmek üzere Denizli’de yapıldı.


Yönetim kurulu toplantısında bölgenin kalkınmasına yön verecek ve rekabet gücünün artmasına fırsat oluşturacak Fizibilite Desteği Programı kapsamında kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik desteğin tüm yıl devam edeceği konuşuldu. Ayrıca GEKA birimlerinin 2019 yılının ilk 6 aylık dönemine dair faaliyet raporlarının inceleneceği aktarıldı. GEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Muğla Valisi Esengül Civelek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Denizli Valisi Hasan Karahan, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve GEKA Genel Sekreter vekili Özgür Akdoğan katıldı.


Esengül Civelek 2 yıl boyunca yönetim kurulu üyeliği görevlerini icra edecek olan Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin’i ve Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci’ye yeni greövelerinin hayırlı olmasını diledi.


Civelek konuşmasına şu şekilde devam etti: “Fizibilite çalışmalarının desteklenmesini amaçlayan fizibilite desteği programı için son dönemde ajansa başvurusu yapılan projeler genel sekreterlikçe yönetim kurulumuzun onayına sunulacaktır. Bu vesileyle ajansımızın kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik yürüttüğü 2019 yılı teknik destek programı ve fizibilite desteği programlarının başvuruya açık olduğunu belirterek bölgedeki tüm paydaşlarımızı bu desteklerden etkin bir şekilde faydalanmaya davet ediyoruz. Ajansımız birimlerinin 2019 yılının ilk 6 aylık dönemine dair faaliyet raporları yönetim kurulumuza sunulacak olup Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz tarafından gönderilen 2020 yılı çalışma usul ve esaslearı incelenerek 2020 yılı çalışma programı ve bütçesi ile ajansımız tarafından yönetim kurulumuzca istişare edilecek ve karara bağlanacaktır. Ayrıca ajansımızın 4-7 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul’da bölgemizdeki önemli öncü gıda firmalıyla birlikte katılacağı WorldFood İstanbul Gıda Fuarı için gerçekleştirilen hazırlık çalışmalarını da gözden geçireceğiz.”

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:43
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