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Geğirmenin bizlere söylemeye çalıştığı 4 şey

Sürekli tekrarlayan ve bir kabusa dönüşen geğirme sorunu vücutta yaşanan bir takım sorunların belirtisi olabilir. İşte, geğirmenin 4 önemli nedeni…

10 Nisan 2019 Çarşamba 15:12
Geğirmenin bizlere söylemeye çalıştığı 4 şey

Toplum içinde geğirmek büyük bir utanç kaynağı olabilir. Ancak geğirmek engellenemeyen insan doğasının bir gerçeğidir. Geğirmek çoğu zaman bir sağlık sorununu işaret etmez. Ama şiddetli ve sürek şekilde yaşanan gaz sorunu bedenimizde bir şeylerin doğru gitmediğini işaret edebilir. İşte, geğirmenin 4 önemli nedeni;

1.Hızlı yemek

Sık sık yaşanan geğirme sorununun en önemli sebebi yemeklerin hızlıca yenilmesinden kaynaklanıyor. Daha yavaş yemek yemeye başladığınızda bu sorunun hafiflediğini fark edeceksiniz.

2. Sinüs sorunu

Sinüs sorunu yaşayan kişiler genellikle ağızdan nefes almaya eğilimlidir. Bu da geğirme sorunlarını tetikliyor olabilir.

3.Gazlı içecek

Gazlı içeceklerin sağlığa son derece zararlı olduğu bilinen bir gerçek. Ancak uzmanların tüm uyarılarına rağmen gazlı içecekleri tüketenlerin sayısı bir hayli fazla. Günde 1 litreden daha fazla gazlı içecek tüketen o kadar çok kişi var ki. Sürekli gazlı, asitli bu içeceklerden tüketenlerin geğirme sorunu yaşaması ise son derece doğal.

4. Aman dikkat!

Geğirme sorununa mide bulantısı ve ekşime hissi eşlik ediyorsa reflü sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Son derece sıkıntılı süreci yaşıyorsanız; vakit kaybetmeden bir uzmanla görüşmenizde yarar var. Ayrıca alacağınız birkaç önlemle sorunların hafiflemesini sağlayabilirsiniz.

  • Yemek yedikten sonra hemen uyumayın. Üç saatten fazla sürenin geçmesini bekleyin.
  • Dolu mideyle uyumayın.
  • Porsiyonlarınızı küçültün.
  • Baharatlı ve asitli şeylerden mümkün oldukça uzak durun.
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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 15:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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