Gedson Fernandes Galatasaray transferi son dakika! Gedson Fernandes transferi bitti mi?

Galatasaray transfer haberleri son dakika: Yeni sezon hazırlıklarını Benfica'da sürdüren Gedson Fernandes, Galatasaray'a dönmeye hazırlanıyor. Düzenli forma şansı bulmak ve Benfica'da aldığı yıllık ücretten (300 bin Euro) fazlasını kazanmak için sarı-kırmızılı kulübe gitmek isteyen genç yıldızın önündeki engeller de kalkıyor. Habertürk’ün haberine göre, Benfica'da başkanın gözaltına alınması, sonrasında başkanlığa Rui Costa'nın seçilmesi ve Portekiz ekibinin Inter'den Joao Mario'yla anlaşması sonrasında Gedson Fernandes'in Galatasaray'a çok yakın olduğu belirtildi. Inter'le olan sözleşmesi anlaşma sonrası feshedilen Joao Mario dün gece Portekiz'e dönerken havalimanında Benfica, Joao Mario'yu renklerine bağlıadğını resmen duyurdu.

Galatasaraylı yetkililerin Portekiz ekibiyle bir araya gelmesi ve Gedson Fernandes transferindeki pürüzleri hallederek genç yıldızı PSV maçına yetiştirmesi bekleniyor. O Jogo'nun haberine göre Galatasaray, Benfica'ya Gedson Fernandes için son olarak 10 milyon satın alma opsiyonuyla birlikte 2 milyon Euro'luk bir kiralama teklifi sunmuştu. Haberde Fatih Terim ile Rui Costa'nın yakın ilişkileri hatırlatılmıştı.