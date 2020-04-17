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Aktüel

Gediz’de orman yangını

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Göynükören köyü yakınlarında çıkan yangında yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

2020-04-17 20:50:26 -
Gediz’de orman yangını

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Göynükören köyü yakınlarında çıkan yangında yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Dikenderesi mevkisinde orman gençleştirme çalışmalarının yapıldığı bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz gönderildi. Yangın ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, 10 hektarlık karaçam ormanının zarar gördüğü belirtildi. Jandarma yangınla alakalı soruşturma başlattı.

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