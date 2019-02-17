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Gediz özlenen günlerine yaklaşıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün, Turgutlu’ya 46 milyon TL yatırımla kazandırdığı atıksu arıtma tesisinde ilginç bir olay yaşandı.

17 Şubat 2019 Pazar 15:49
Gediz özlenen günlerine yaklaşıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün, Turgutlu’ya 46 milyon TL yatırımla kazandırdığı atıksu arıtma tesisinde ilginç bir olay yaşandı. Tesis yakınındaki derede yaşayan balıkların tesisin çıkış suyuna geçtikleri gözlendi. Tesisteki başarılı işletim sürecini gözler önüne seren bu duruma şahit olanlar, kendilerini atıksu arıtma tesisinde değil de balık çiftliğindeymiş gibi hissettiklerini söylediler.


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü’nün, en büyük yatırımlarından biri olan atıksu arıtma tesislerinde arıtılan suda balık yetiştirmesinin ardından ilginç bir durum da Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi’nde yaşandı. İlçede 46 milyon TL yatırımla inşa edilen tesisin yanında yer alan derede yaşayan balıkların, tesisin çıkış suyunun olduğu bölüme geçtiği gözlendi. Atıksu arıtma tesislerinin çıkış suyunun kalite analizlerini laboratuvar incelemesinin yanı sıra gözlem yoluyla da test eden MASKİ, arıtılan suyun canlı yaşamına izin verecek temizlikte olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ortaya çıkan manzara Gediz’in temizlenmesi sürecinde atılan adımların önemini bir kez daha ortaya koydu.


Atıksu Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, tesise gerçekleştirdiği ziyaret sonrasında yaşanan olayın çok sevindirici olduğunu söyleyerek kendilerini bir balık çiftliğinde gibi hissettiklerini söyledi. Daire Başkanı Çevik, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde, 46 milyon TL bütçeyle Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından inşa edilen Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisi’nde 2018 yılında 5 buçuk milyon metreküp atıksu arıtımı gerçekleştirdik. Bugün ise tesisimizde önemli misafirlerimiz var. Gediz Nehri’nden çıkış suyu havuzumuza balıklar geldi. Bu da, tesisi ne kadar başarılı bir şekilde işlettiğimizin göstergesidir. Cengiz Başkanımızın ‘Bir gün Gediz Nehri’nde tekrar balık tutulacak’ sözünün önemini, bu canlıların burada yaşamlarını sürdürebiliyor olmalarından görebiliriz. Şuan il genelinde 17 adet atıksu arıtma tesisimiz mevcut. MASKİ kurulduğundan bu yana 118 milyon metreküp atıksuyu arıtarak doğaya salınımını gerçekleştirdik. Daha sağlıklı bir Manisa için il genelinde atıksu yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:49
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