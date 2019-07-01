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Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alacak | Başvurular nasıl yapılacak?

Gedik Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Öğretim üyesi alımı yapacak olan Gedik Üniversitesi, toplam 2 akademik personele istihdam sağlayacak. Peki, Gedik Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve Biyomedikal Mühendisliği Alanında Doktora yapıyor olmak. İşte, Gedik Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:49
Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alacak | Başvurular nasıl yapılacak?

Gedik Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Öğretim üyesi alımı yapacak olan Gedik Üniversitesi, toplam 2 akademik personele istihdam sağlayacak. Peki, Gedik Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve Biyomedikal Mühendisliği Alanında Doktora yapıyor olmak. İşte, Gedik Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

Gedik Üniversitesi'nin akademik personel ilanı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada,"Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi: 01.07.2019

Son Başvuru Tarihi: 15.07.2019

Ön Değerlendirme Tarihi: 17.07.2019

Sınav Giriş Tarihi: 19.07.2019

Sonuç Açıklama Tarihi: 23.07.2019

İSTENEN EVRAKLAR

1. Başvuru Formu (www.gedik.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.)

2. Özgeçmiş/YÖK Formatlı Özgeçmiş

3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans varsa Doktora Diploma ve Not Belgeleri Fotokopileri)

5. ALES Belgesinin Fotokopisi

6. Yabancı Dil Belgelerinin Fotokopileri

7. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e- devletten alınabilir.)

8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Bakaya durumda olmamak)

9. İş Tecrübesi Belgesi (çalışılan yerden alınması ve SGK Hizmet Döküm Belgesi ile gönderilmesi gerekmektedir.)( Daha önce kamuda çalışmış olanlar için hizmet belgesi) (ilan edilen kadroya bağlı olarak gerekli ise gönderilecektir. 

Adayların son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belgelerle başvuru ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayınlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:49
  1. Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
  2. Gedik Üniversitesi öğretim başvurular nasıl yapılacak?
  3. Gedik Üniversitesi öğretim üyesi başvuru tarihi

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