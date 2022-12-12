Geçtiğimiz gün bakanla görüşen ünlü ekonomist kötü haberi verdi: Asgari ücret o rakamı görecek

Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücretin açıklanmasına az bir süre kaldı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, asgari ücretin 8 bin lira olacağını söyledi.

TGRT Haber'de canlı yayına konuk olan İslam Memiş, "Haziran ayında kamuoyuna ben kişisel öngörüm açıklamıştım. 7250-7500 liranın tekrar güncelleneceğine dair rakam vermiştim. Haziran ayından sonraki enflasyon rakamlarındaki yükseliş ister istemez asgari ücrette yeni zamları gündeme getiriyor. Bana göre asgari ücret 8 bin lira civarı şeklinde açıklanması yönünde. 8 bin liralık yani yüzde 45’lik bir artışla işverene bunun maliyeti 11 bin 59 lira olacak. İşverenler ile işçiler arasındaki bu maliyet uçurumuna nasıl bir düzenleme getirilecek göreceğiz ama benim şahsi görüşüm 8 bin lira açıklanması yönünde" dedi.

8 bin liranın çok üzerine çıkılmasını isteyen işçi kesimi ise söz konusu rakama sıcak bakmayacağı benziyor.