Geçmişinde Türk Silahlı kuvvetleri için olmadık iftiralarla saldırı sabıkası bulunan Ulusalcılar Akit'e dil uzattılar

Ulusal Kanal 'MSB'den Akit'e suç duyurusu' başlıklı çirkin bir habere imza attı.

Haberde Yeni Akit Gazetesi ve Milli Savunma Bakanlığı karşı karşıya getirilmek istendi. Yıllardır mehmetçik için çırpınarak yayın yapan Yeni Akit, bu çizgisinden hiç sapmamasına rağmen ulusalcılar olmadık haberle iftira atmaya devam ediyor.

Yeni Akit'te yer alan ve Harp Okulu'nda mobbinge uğradığını iddia eden bir kişinin sözlerinin haberleştirilmesini Yeni Akit'in sözleriymiş gibi çarpıttılar.

Kirli geçmişleri her şeyi ele veriyor

Geçmişte Türk Silahlı Kuvvetlerini olmadık sözlerle hedef alan zihniyet bugün TSK ve Yeni Akit'i karşı karşıya getirmek istiyor.

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