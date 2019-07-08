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"Geçmişe takılırsak, iyi konsantre olamayız"

- Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu İbrahim Akdağ:"Geçmişi unutacağız ve yapılan hataları bu sene telafi edeceğiz"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 22:36
"Geçmişe takılırsak, iyi konsantre olamayız"


ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un oyuncusu İbrahim Akdağ, yeniden Süper Lig'e yükselebilmek için mücadele vereceklerini söyledi.

Mavi-beyazlı ekibin deneyimli orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ, antrenman öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

Takımın Süper Lig'den düşmesi nedeniyle üzüntü duyduklarını ancak geçmişi unutmak zorunda olduklarını aktaran İbrahim Akdağ, "Geçmişi unutacağız ve yapılan hataları bu sene telafi edeceğiz. Geçmişe takılırsak, bu seneye iyi konsantre olamayız. Bizi düşürenlerin çıkarmasını beklemeyeceğiz. O yüzden bu takımı biz düşürdük, biz çıkaracağız. Başka seçenek yok." diye konuştu.

Sezon öncesi birçok kulüpten transfer teklifi aldığın ancak başkan Hüseyin Üneş'in kendisini bırakmak istemediğini dile getiren Akdağ, "Yurt içi ve yurt dışından kulüpler beni transfer etmek istedi. Bu yüzden başkanın yanına taliplerle alakalı konuşmaya gittim. Başkan çok enteresan birisi. Ben başkan olsam, burada değeri yüksek futbolcular var, satıp 15-20 futbolcu almak isterdim ama o kesinlikle hiçbirimizi göndermek istemiyor. Başkanın benimle alakalı tutumu çok enteresan durumda." ifadelerini kullandı.

Başkan Üneş'in takımda kalması yönündeki isteğini geri çeviremediğini vurgulayan İbrahim Akdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben kulüp başkanının iyi niyetini göz önüne alıp, şehrin bunu hak ettiğini düşünerek takımda kalma kararını en erken veren futbolculardan biriyim. Sırf başkanın tutumu yüzünden. Çünkü beni burada kalmaya mecbur bıraktı. Dolayısıyla iyi niyeti görünce çok fazla bir şey diyemedim. Ailevi boyutu var bunun. İnşallah onu da halledeceğiz. Ufak tefek şeyler var ama ben kalben buradayım ve kendime güveniyorum."


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 22:36
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. İbrahim Akdağ

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