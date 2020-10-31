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Ekonomi Geçmişe dönüm maaş nasıl alınır?
Ekonomi

Geçmişe dönüm maaş nasıl alınır?

Geriye dönük SGK maaşı nasıl alınır? Geriye dönük ölüm aylığı alınır mı? Geriye dönük yetim maaşı nasıl alınır? Ölem babama maaşını annem geriye dönük alır mı? Anne ve babadan hangi şartlarda maaş bağlanır?

Yeniakit Publisher
2020-10-31 20:30:00 - 2020-10-31 20:32:03
Geçmişe dönüm maaş nasıl alınır?

Vefat eden sigortalının veya emeklinin ölmesi durumunda yetim kalan kız çocuklarına kanunen belirtilen şartları sağlaması durumunda yetim aylığı bağlanır.

Sosyal güvenlik kanununa göre kız çocukları, ölen anne ve babalarından ötürü SSK-Bağkur ve Emekli Sandığından maaş alabilecekleri gibi Emekli Sandığı ya da bir tam bir yarım maaş alabilmekte. Bazı durumlarda ise hiç ölüm maaşı alınmayabilmekte.

5510 Sayılı Kanuna göre kız çocuklarına anne ve babadan bağlanacak aylık ;

Anne Babanın ölümünün 30.09.2008 sonrası olması halinde,

ANNE(4A) BABA (4A) yani ikisi de SSK lı ise yetim kız çocuğu çalışmamak ve emekli maaşı almamak kaydıyla yüksek aylığın tamamını düşük aylığında yarısını alır.

ANNE(4B) BABA (4B) yani ikisi de BAĞ-KUR ise yetim kız çocuğu çalışmamak ve emekli maaşı almamak kaydıyla yüksek aylığın tamamı düşük aylığın yarısını alır.

ANNE(4C) BABA (4C) yani ikisi de EMEKLİ SANDIĞI ise yetim kız çocuğu çalışmamak ve emekli maaşı almamak kaydıyla yüksek aylığın tamamı düşük aylığın yarısını alır.

Geçmişe dönüm maaş nasıl alınır?

Babam Bağ-Kur emeklisiydi. 2006 yılında vefat etti. Annem SSK emeklisi. Babamın maaşını almak için bu yıl içinde başvurduk. Acaba geçmiş yıllara ait annemin almadığı maaşı toplu alabilir miyiz? Eğer alabilirsek ne yapmamız gerekiyor? Sorusuna Mustafa İşcan şu cevabı veriyor: “Anneniz 2006 ve sonrasındaki süre için eşinden dolayı dul aylığı alamaz. Ancak, sizin başvuru tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıl içindeki aylığı toplu olarak alabilir. Örneğin, aylık başvurusunu 08 Mayıs 2020’de yaptığınızı varsayarsak, 8 Mayıs 2015’ten 8 Mayıs 2020 arasındaki sürenin aylığını alabilir. 5 yıllık zamanaşımı süresi olduğundan, 5 yıldan daha eski sürelere ilişkin aylık hakkı zamanaşımına uğramış durumda. Dolayısıyla 5 yıldan eski sürelerin aylığını alamaz.”

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