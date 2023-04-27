Geçmiş olsun Reis

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Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden bu yana arada ramazan ayı da dahil olmak üzere çok yoğun bir programı geride bırakan Başkan Erdoğan, Kanal7 ve Ülke TV ortak yayınında ‘yoğun çalışma temposu nedeniyle midesini üşüttüğünü’ belirterek, “Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum” dedi. Doktorlarının tavsiyesi üzerine bir günlük istirahate çekilen Erdoğan sosyal medya hesabından, “Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı. Erdoğan’ın bugünkü programlarına da çevrimiçi gerçekleştireceği öğrenildi.

Erdoğan’a siyasilerden ve milletimizden peş peşe ‘geçmiş olsun’ mesajları geldi.

Bizler de Akit Medya Grubu olarak milletine sevdalı, gece gündüz hiç durmadan bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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