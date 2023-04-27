  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nükleer rüya gerçek oluyor! Erdoğan ve Putin törene katılacak!

HDP'den ortaklarına destek çağrısı! Kanımıza dokunuyor

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye bu seçimde bir istikamet tayini yapacak

Çin'in ABD'li emekli askerlere iş teklifi rahatsız etti

CHP yine alay konusu oldu: YSK'ya bildirmeyi unuttular

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yabancı basının Cumhurbaşkanı Erdoğan haberlerine tepki: Ahlaksızca yalan haber yapılıyor

Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı: CHP en büyük kazığı yemek üzere

Dünyada artan kömür fiyatları, beklenmedik anda rekor kıracak! Türkiye kömür rezervi: 21 milyar ton ekonomiye kazandırılacak

O bankadan endişelerini ikinci çeyrekte azaltma planı, ilişkin açıklama: ABD'nin iflas hattındaki First Republic Bank'ın bilançosu

ASELSAN büyümeye devam ediyor: Savunma sanayinin geldiği düzey! TEKNOFEST başlıyor
Gündem Geçmiş olsun Reis
Gündem

Geçmiş olsun Reis

Yeniakit Publisher
2023-04-27 10:59:00 -
Geçmiş olsun Reis

Türkiye’yi lider ülkeler arasına sokmak için gece gündüz demeden durmaksızın çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında geçirdiği ufak bir rahatsızlıkla sevenlerini korkuttu.

HABER MERKEZİ

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden bu yana arada ramazan ayı da dahil olmak üzere çok yoğun bir programı geride bırakan Başkan Erdoğan, Kanal7 ve Ülke TV ortak yayınında ‘yoğun çalışma temposu nedeniyle midesini üşüttüğünü’ belirterek, “Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum” dedi. Doktorlarının tavsiyesi üzerine bir günlük istirahate çekilen Erdoğan sosyal medya hesabından, “Allah’ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı. Erdoğan’ın bugünkü programlarına da çevrimiçi gerçekleştireceği öğrenildi.

Erdoğan’a siyasilerden ve milletimizden peş peşe ‘geçmiş olsun’ mesajları geldi.

Bizler de Akit Medya Grubu olarak milletine sevdalı, gece gündüz hiç durmadan bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23