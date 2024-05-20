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Kadın - Aile Geçmeyen öksürük için 3 içecek: Tüm engelleri ortadan kaldıracak, hemen ayağa kalkacağız... Nasıl olacak?
Kadın - Aile

Geçmeyen öksürük için 3 içecek: Tüm engelleri ortadan kaldıracak, hemen ayağa kalkacağız... Nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2024-05-20 15:06:00 - 2024-05-20 15:08:31
Geçmeyen öksürük için 3 içecek: Tüm engelleri ortadan kaldıracak, hemen ayağa kalkacağız... Nasıl olacak?

Geçmeyen öksürük bu aylarda en çok şikâyet edilen sağlık sorunlarının başında geliyor. İlaçsız tedavi arayanlar için öksürüğe iyi gelen 3 içecek önerisi hazırladık. İşte "Öksürük nasıl geçer?" diye araştıranlara muhteşem içecekler...

Öksürük şikâyetleri kış ayları geldiğinde artıyor. Geçmeyen öksürükle baş etmeye çalışırken bitki çaylarından ya da farklı içeceklerden yardım alabilirsiniz. Memengiç kahvesi, hibiskus çayı ve ebegümeci çayı öksürüğe iyi gelen içeceklerin başında geliyor. İlaçsız tedavi anlamına gelen bu içeceklerin faydalarını bir araya getirdik.

ÖKSÜRÜĞÜ KESEN 3 İÇECEK

MENENGİÇ KAHVESİ: Balgam söktürür ve öksürüğü keser. Solunum yollarını açarak nefes darlığına iyi gelir.

HİBİSKUS ÇAYI: Ödem söktürücüdür. Soğuk algınlığına iyi gelir ve öksürüğü giderir.

EBEGÜMECİ ÇAYI: Bronşite faydalıdır, C vitamini deposudur. Çayı ile yapılan kompres göz kuruluğuna iyi gelir.

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