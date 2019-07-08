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Geçmeyen baş ağrısına botoks

Doç.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:50
Geçmeyen baş ağrısına botoks

Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, kronik baş ağrısının insanların yaşam kalitesini, iş ve aile hayatını bozan-engelleyen yaygın sebeplerden biri olduğunu söyledi.


Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Bayanlarda daha sık görülmektedir. Kalıtsal özellik gösterir, stresle tetiklenir. Baş ağrısına neden olan sebepler içerisinde sinüzit hastalıkları, migren, beyin içi damar ve tümör yapıları en sık sebeplerdendir. Uygun süre ilaç ve süreç tedavisine rağmen geçmeyen baş ağrısında güncel tedavi yöntemleri iyi bir alternatif oluşturmaktadır” dedi.


Dr. Yavuz Selim Yıldırım, ülkemizde 2011 yılından beri uygulanmakta olan Botulinum toksin A enjeksiyonu migren ve diğer kronik baş ağrılarının önleyici tedavisinde uygulanan yeni bir teknik olduğunu belirterek, “Kronik Migren hastalığı üç aydan uzun süren ve ayda 15 gün veya daha sık ortaya çıkan baş ağrısı ve bu baş ağrısı karakteri migren ile ilişkili ise düzenli ilaç kullanmaya rağmen ataklar önlenemiyor ise botoks tedavisi devreye girer. Kronik baş ağrısına Botoks tedavisi pek çok avantaja sahiptir, atak sayısı ve şiddetinde yüzde 80 oranında azalmalar sağlanmıştır. Botoksun etki mekanizması kasların kasılarak ağrı duyusunu uyardığı bölgelerde bunu engelleyerek ağrı oluşmasını bloke eder. Botoksun bu et etkisi tesadüfi olarak saptanmıştır, kronik baş ağrısı çeken ve yüz kaslarına botoks yaptıran hastaların daha az atak geçirdiği saptanması üzerine botoksun bu etkisi keşfedilmiştir. Her seansta 100 ile 200 ünite botoks kullanmak yeterli olur. Alın bölgesine göz çevresine, ense omurga iki yan bölgesi ve Şakak bölgesine küçük dozlar halinde uygulamak yeterli olur. Ancak kişiden kişiye ağrı noktaları farklılık gösterebilir. İyi bir ağrı değerlendirmesi ve odak saptanmasından sonra hedefe yönelik botoks uygulaması, 6 ay koruma sağlamaktadır. Ciddi bir yan etkisi görülmez her yaş grubunda uygulanabilir. Yine botoks diş sıkma diş gıcırdatma gibi çene problemlerine neden olan kas spazmlarının tedavisinde de uygulanmaktadır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 11:50
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