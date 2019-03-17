Geçmeyen ağrılara ağrı pili tedavisi

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Elif Akpınar, geçmeyen bel ve bacak ağrılarının ağrı pili tedavisiyle giderilebileceğini söyledi.

Medicana Konya HastanesiBeyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Elif Akpınar ağrı pilinin işlevi hakkında bilgi verdi. Geçmeyen bel ve bacak ağrılarında ağrı pilinin kullanıldığını belirten Akpınar, “Etki mekanizması nedir ağrı pilinin? Omuriliğin üzerine yerleştirdiğimiz küçük bir elektrotla omuriliğe düşük doz bir elektriksel uyarı veriyoruz. Sonrasında bel bacaktan beyine ağrının ağrı sinyallerinin ulaşması önleniyor bir nevi blok koyuyoruz. Beyine doğru ağrı sinyali giderken önüne bir blok koyarak ağrıyı engellemiş oluyoruz. Ağrı pilini daha çok daha önce ameliyat olmuş başarısız bel sendromu dediğimiz kişilerde kullanıyoruz. Hastalar daha önce birçok kez ameliyat olmuşlar. Ancak ağrıları geçmemiş, artık ameliyat olamayacak durumdalar ya da ameliyatın onları bir faydası olmayacağı durumlarda ağrı pili kullanıyoruz. Ağrı pilini öncelikle deneme pili takıyoruz 1 haftalık bir süre içinde. Yaklaşık 3-4 santimlik bir elektrotu omuriliğin sırt bölgesinin üstüne yerleştiriyoruz. Bu 1 haftalık süre içinde hasta bize ağrısının geçip geçmediği, azalıp azalmadığı, uykusunun düzene girip girmediği bu konuda bilgi veriyor. Eğer pilden fayda gördüğünü düşünüyorsa kalıcı pile geçiyoruz” dedi.

“Ağrı pili devreye giriyor”

Hastaların geçmeyen ağrılardan dolayı daha önce defalarca ameliyat olduğunu söyleyen Akpınar, “Artık çaresiz durumda kalmışlar. Doktora gidiyorlar, bakılıyor filmlerine artık ameliyat edilecek bir şey yok. Çok fazla ilaç kullanıyorlar. İlaç bağımlısı oluyorlar. Defalarca fizik tedavi görüyorlar. Ancak ağrıları geçmiyor. Ağrı geçmeyince hasta hem psikolojik olarak bir çöküş yaşıyor. Hem de iş gücü kaybı oluyor. İşine gidemiyor sürekli mutsuz oluyor, geceleri uyuyamıyor. Uyuyamayınca rahatlayamıyor, dinlenemiyor. Kaslarda spazm oluyor ve bir kısır döngüye giriyor. Ağrı artık hastanın günlük yaşamını, işini sürdürmesini engelliyor. İşte bu durumda ben tekrar söylüyorum ağrı kaderiniz değil, ağrı pili devreye giriyor. Özellikle 6 aydan uzun süren ağrılarda hasta ilaç kullanmış, fizik tedavi olmuş. Konvansiyonel yöntemler dediğimiz her şeyi denemiş. Ancak ağrısı geçmemiş. Daha önce birden fazla kez bel ameliyatı olmuş bu hastalar ağrı pili tedavisini uyguluyoruz. Oldukça basit bir yöntem. Oldukça kısa süren bir yöntem. Normalde bu piller çok maliyetli. Ancak üçüncü basamak hastanelerde Sosyal Güvenlik Kurumu, bunu karşılıyor. Hastanemiz üçüncü basamak bir hastane olduğu için ağrı pilini takıyoruz. Ameliyat olduktan sonra illa bu oldu da bitti bir şey değil. Hasta fayda görürse devam ediyoruz ağrı piline. Fayda görmediği zaman uygulamıyoruz. 1 haftalık bir deneme süreci. Bu süreçte de hastaların kaybedeceği herhangi bir şey yok. Ağrılarından kurtuluyorlar. Ve şunu görüyoruz; mutlu oluyorlar ve günlük yaşamlarına işlerine geri dönebiliyorlar artık” ifadelerini kullandı.