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Geçitli’deki patlamada ölen 9 sivil dualarla anıldı

Hakkari’nin Geçitli köyünde 9 yıl önce sivil minibüsün geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu yaşamlarını yitiren 9 kişi, yakınları tarafından mezarları başında anıldı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:13
Geçitli’deki patlamada ölen 9 sivil dualarla anıldı

Hakkari’nin Geçitli köyünde 9 yıl önce sivil minibüsün geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola döşenen mayının infilak etmesi sonucu yaşamlarını yitiren 9 kişi, yakınları tarafından mezarları başında anıldı.


Geçitli köyünde 16 Eylül 2010 tarihinde kent merkezine gelmekte olan sivil minibüsün geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola döşenen mayının patlaması sonucu yaşamlarını yitiren Cane Dayan (50), Semiha Dayan (35), Eşref Gür (33), Şirin Kurt (23), Zarife Çiftçi (25), Enes Erol (22), Abuzeyt İdem (40), Nurullah Umut Çiftçi (2) ve sürücü Aydın Erol (30), katliamın 9’uncu yılında mezarları başında anıldı. Burada hain saldırıda yaşamlarını yitirenlerin fotoğraflarının yer aldığı pankart açılırken, Yasin-i Şerif okundu, dualar edildi.


Anma töreninde konuşan Cahit Erol, 9 yıl önce oğlunun kullandığı minibüse teröristlerin düzenlediği saldırıda 2’si çocuğu olmak üzere 9 yakınının öldüğünü söyledi. Erol, "Bugün yine patlamanın yıldönümünde akrabalarımızla birlikte mezarlığa geldik. Dualar okuduk. Acımız hala taze. Olayı unutmamak ve unutturmamak için buradayız. Aradan 9 yıl geçmesine rağmen failler bulunamadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya sesleniyorum, bu failler bulunsun. Biz her bayram ve katliamın yıl dönümünde mezarlıktayız. Ailemle her yıl dönümünde aynı acıyı yaşıyoruz. Biz bu olayı gerçekleştirenleri Allah’a havale ediyoruz” diye konuştu.


Oğlunun ve kızının mezar taşına sarılan anne Behice Erol ise gözyaşlarına hakim olamadı.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:13
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